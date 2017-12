Wegen umstrittener Entscheidungen Lazio-Fans verklagen Schiedsrichter

Der italienische Schiedsrichter Piero Giacomelli und Video-Assistent Marco Di Bello müssen sich möglicherweise vor Gericht verantworten. Lazio-Fans haben die beiden Unparteiischen verklagt. Sie werfen dem Gespann offenkundige und spielentscheidende Fehlentscheidungen bei Lazios 1:3-Heimniederlage gegen den FC Turin am 11. Dezember vor.

Konkret heißt es in der Sammelklage, die von einer angesehenen römischen Kanzlei eingereicht wurde, der Schiedsrichter und sein Assistent hätten gegen das Recht der Fans verstoßen, "ihre sportliche Leidenschaft frei von illegaler Beeinflussung" auszuleben. Für die Unparteiischen gelte das "Prinzip der Verantwortung".

Giacomelli soll Lazio einen Elfmeter verweigert haben. Zudem stellte er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach Rücksprache mit seinem Video-Assistenten Stürmer Ciro Immobile vom Platz. Der Torjäger, der in dieser Saison schon 15 Treffer erzielt hat, hatte sich zu einem leichten Kopfstoß gegen Nicolas Burdisso hinreißen lassen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0. Nach der Pause entschied Turin die Partie in Überzahl für sich.

Einen ähnlichen Fall hatte es im November in der Bundesliga gegeben: Ein Fan des 1. FC Köln erstattete nach der 0:1-Niederlage des FC gegen den FSV Mainz Anzeige gegen Video-Assistent Tobias Welz. Welz hatte Schiedsrichter Felix Brych geraten, Elfmeter für Mainz zu geben, obwohl die TV-Bilder zeigten, dass es keine Berührung gegeben hatte. Die Kölner Staatsanwaltschaft gab an, die Anzeige prüfen zu wollen.