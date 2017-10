Serie A Khedira trifft bei Juventus-Sieg dreifach

Italiens Rekordmeister Juventus hat dank des überragenden Dreifach-Torschützen Sami Khedira den Rückstand auf das Spitzenduo der Serie A verkürzt. Das Team von Trainer Massimiliano Allegri gewann trotz mehr als 70 Minuten in Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen den früheren Bundesliga-Profi Mario Mandzukic bei Udinese Calcio 6:2 (2:1).

Khedira erzielte dabei seine ersten Saisontreffer und seinen ersten Profi-Dreierpack in einen Ligaspiel. Mit 22 Punkten schob sich Titelverteidiger Juventus an Tabellenführer SSC Neapel (25 Punkte) und Verfolger Inter (23) heran, die sich am Tag zuvor im Spitzenspiel 0:0 getrennt hatten.

3235 - Erstmals seit 3235 Tagen trifft @SamiKhedira doppelt in einem Pflichtspiel (im Dezember 2008 beim 2-2 des @VfB vs Bayern). Gala. pic.twitter.com/azBj7fmy1Y — OptaFranz (@OptaFranz) 22. Oktober 2017

In einem ereignisreichen Duell lag Juventus nach einem Treffer von Stipe Perica (8. Minute) zunächst zurück, drehte dann aber das Spiel durch ein Eigentor von Udines Samir (14.) und Khediras (21.) erstem Tor. Nach der Pause gelang Danilo (48.) der frühe Ausgleich, danach musste Udine Trainer Luigi Delneri wegen Meckerns auf die Tribüne. Daniele Rugani (52.), Khedira (59./87.) und Miralem Pjanic (90.) erzielten in der Folge die weiteren Treffer für Juventus.