Serie A Neapel gewinnt deutlich gegen Inter

Der SSC Neapel hat zum Auftakt des 15. Spieltags in der italienischen Serie A Inter Mailand 3:0 (3:0) besiegt. Die Tore erzielten Piotr Zielinski (2. Minute), Marek Hamsik (5.) und Lorenzo Insigne (51.), damit baute die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri die Serie von zuvor zehn ungeschlagenen Ligaheimspielen weiter aus.

Der polnische Mittelfeldspieler Zielinski brachte sein Team mit einer erfolgreichen Volleyabnahme früh in Führung. Gegen vor allem zu Beginn schwache Mailänder legte Kapitän Hamsik nur drei Minuten später nach, mit der Vorlage zum Tor war Zielinski auch an diesem Treffer unmittelbar beteiligt. Erst mit fortschreitender Spieldauer fand sich auch Inter besser zurecht und erspielte sich Chancen. Doch vor der Pause scheiterte Stürmer Mauro Icardi gleich in zwei Szenen an Neapels Schlussmann Pepe Reina (22./ 34.).

Nach dem Seitenwechsel bestimmte Mailand zwar das Geschehen, doch auch der letzte Treffer des Abends gelang Neapel: Im Anschluss an eine Ecke kam der Ball im zweiten Versuch zu Italiens Nationalspieler Lorenzo Insigne, der Inter-Torwart Samir Handanovic anschließend elegant zum Endstand überlupfte (51.).

Durch die Niederlage verpasste es Inter (21 Punkte), näher an die Spitzengruppe der Liga aufzuschließen und liegt nun auf Platz acht. Neapel ist hingegen mit 28 Punkten Fünfter, nur einen Punkt hinter dem AS Rom und AC Mailand, die derzeit die Plätze zwei und drei belegen. Am Sonntag kommt es in der Hauptstadt zum direkten Duell zwischen Lazio (28) und der Roma.