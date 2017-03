Der Anschlusstreffer durch Kevin Strootman in der 89. Minute kam zu spät: Der AS Rom hat das Spitzenspiel in der italienischen Serie A gegen den SSC Neapel 1:2 (0:1) verloren. Dries Mertens führte sein Team mit einem Doppelpack (26. Minute/50.) zum Auswärtserfolg.

Nach dem Sieg rückt Neapel in der Tabelle an den AS Rom heran. Der Klub hat als Dritter 57 Punkte, die Roma steht mit 59 Punkten auf Platz zwei. Juventus Turin dürfte die Pleite des Verfolgers gefreut haben, der Spitzenreiter könnte mit einem Sieg bei Udinese Calcio (Sonntag, 15 Uhr) seinen Vorsprung auf zehn Punkte ausbauen. Auch im Pokal droht Rom das Aus nach der Halbfinal-Hinspielniederlage gegen den Lokalrivalen Lazio am vergangenen Mittwoch (0:2).

Für den SSC glückte hingegen die Generalprobe vor dem Rückspiel im Champions-League-Halbfinale. Die Italiener treten am Dienstag gegen Real Madrid an (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) und müssen eine 1:3-Auswärtspleite aus dem Hinspiel aufholen. Rom trifft in der Europa League auf Olympique Lyon (9. März, 21.05 Uhr).