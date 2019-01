Fußball-Traditionsklub Wattenscheid 09 wendet Insolvenz ab

Die SG Wattenscheid 09 ist der Insolvenz entgangen. Die im laufenden Etat fehlenden 350 000 Euro wurden dank der Crowdfunding-Kampagne "Rettet die SG Wattenscheid 09" und einer Großspende des Aufsichtsratsvorsitzenden Oguzhan Can aufgebracht. Damit ist nicht nur der Spielbetrieb für die aktuelle Saison gesichert, sondern auch ein erneuter Start in der Regionalliga West im kommenden Jahr möglich gemacht. Das teilte der Bochumer Stadtteilverein mit.

Bis Montagmorgen seien Spenden in Höhe von rund 140.000 Euro durch mehr als 2200 zahlende Unterstützer eingegangen. Vier Stunden vor Ablauf der Frist sprang Can ein, der sich zunächst geweigert und an mehr Solidarität aus dem Umfeld des Vereins appelliert hatte. Der Unternehmer stockte die fehlende Summe über seine Firma WTC Camp Sports auf.

"Der Verein lebt noch. Daher habe ich mich entschieden, die Restsumme aufzustocken und dem Verein eine Zukunft zu ermöglichen", sagte Can. Wir werden den Verein breiter aufstellen und Strukturen schaffen, um ihn langfristig wieder auf Kurs zu bringen."

Entscheidung über Zukunft im März

Im Dezember hatte die SG, die von 1990 bis 1994 in der Bundesliga spielte, offenbart, dass der Verein finanzielle Probleme hat. Das Aus für den gesamten Verein einschließlich seiner viertklassigen Männer-Mannschaft und aller Jugendteams wurde nicht mehr ausgeschlossen. In der Folge wurde die Sammelaktion gestartet, an der sich neben Fans auch benachbarte Klubs beteiligt hatten.

"Die SG Wattenscheid 09 wird in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag feiern und es wäre tragisch gewesen, wenn dieser Traditionsverein von der Fußball-Landkarte verschwunden wäre", sagte Aufsichtsratsboss Can über die Rettung in letzter Minute. Im März sollen die Mitglieder zusammenkommen und in einer Mitgliederversammlung über die Zukunft das Vereins diskutieren.

Diese soll auch der ehemalige Präsident des FC Schalke 04, Josef Schnusenberg, mitgestalten. Er habe in der vergangenen Woche die Arbeit als nachgerücktes Aufsichtsratsmitglied aufgenommen. Weitere Kandidaten für den Aufsichtsrat und den Vorstand sollen in den kommenden Tagen und Wochen bekanntgeben werden, so der Verein.