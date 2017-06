Sieg gegen Dänemark Deutsche U21 auf Halbfinal-Kurs

Die deutsche Auswahl hat auch ihr zweites Gruppenspiel bei der U21-Europameisterschaft gewonnen. Gegen Dänemark setzte sich das Team von Trainer Stefan Kuntz 3:0 (0:0) durch. Davie Selke (53.), Marc-Oliver Kempf (73.) und Nadiem Amiri (79.) erzielten die Tore. Schon ein Remis im abschließenden Gruppenspiel gegen Italien reicht der DFB-Mannschaft zum Einzug ins Halbfinale.

Die Ausgangssituation für den deutschen Nachwuchs war gut: Italien hatte überraschend am frühen Abend sein zweites Gruppenspiel 1:3 (0:1) gegen Tschechien verloren, der DFB-Auswahl hätte somit bereits ein Unentschieden genügt, um vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung zu übernehmen.

Kuntz vertraute in Krakau exakt jenen elf Spielern, die zum Turnierstart Tschechien 2:0 bezwungen hatten. Abwehrchef Niklas Stark hatte sich trotz einer Rippenverletzung rechtzeitig spielfähig gemeldet, im Angriff bekam Selke eine weitere Chance.

Das deutsche Team baute geduldig auf, der dänische Nachwuchs lauerte dagegen vor allem auf Umschaltsituationen. Viel lief bei der DFB-Auswahl zunächst über die rechte Angriffsseite, Jeremy Toljan bediente von dort Mitchell Weiser, der das Tor aus dem Rückraum aber knapp verfehlte (11.). Max Meyer (22.), Selke (28.), Kempf (35.) und Serge Gnabry (41.) ließen weitere Möglichkeiten ungenutzt.

Dänemark blieb jedoch gefährlich: Andrew Hjulsager nutzte den Raum hinter dem weit aufgerückten Stark in der 31. Minute zu einem Konter, DFB-Torwart Julian Pollersbeck konnte den Abschluss des Celta-Vigo-Angreifers gerade noch am langen Pfosten vorbeilenken. In einem intensiven Duell mit zwei unterschiedlichen Spielansätzen fehlten in den ersten 45 Minuten nur die Tore.

Davie Selke bricht nach der Pause den Bann

Die zweite Hälfte knüpfte nahtlos daran an: Mahmoud Dahoud setzte einen Distanzschuss wenige Zentimeter links am dänischen Tor vorbei (48.). In der 53. Minute schließlich gelang der deutschen Mannschaft die Führung. Der bis dahin glücklose Davie Selke zirkelte den Ball mit dem rechten Fuß von der Strafraumgrenze über den dänischen Keeper ins lange Eck.

Weiser hatte unmittelbar im Anschluss eine gute Gelegenheit zum zweiten Treffer, auf der anderen Seite bewahrte der starke Pollersbeck seinem Team bei einem abgefälschten Freistoß des eingewechselten Kenneth Zohore die knappe Führung (58.). Der vom Hamburger SV umworbene Keeper des 1. FC Kaiserslautern rettete in der 69. Minute erneut spektakulär gegen Zohore.

Für die Vorentscheidung sorgte schließlich Kempf, der nach einer Ecke per Direktabnahme traf (73.), der eingewechselte Amiri erzielte elf Minuten vor dem Abpfiff bei seiner EM-Premiere den 3:0-Endstand.

Deutschland führt die Tabelle der Gruppe C mit sechs Punkten an. Dank des guten Torverhältnisses (5:0 Tore) könnte sogar eine Niederlage im abschließenden Gruppenspiel gegen Italien reichen, um die Runde der letzten vier zu erreichen. Die drei Gruppensieger qualifizieren sich für das Halbfinale, dazu der beste der drei Gruppenzweiten. Die letzten beiden Spiele finden am kommenden Samstag statt (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Deutschland - Dänemark 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Selke (53.)

2:0 Kempf (73.)

3:0 Amiri (79.)

Deutschland: Pollersbeck- Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt - Dahoud, Arnold (65. Jung) - Weiser (65. Amiri), Meyer, Gnabry (80. Öztunali) - Selke

Dänemark: Höjbjerg - Holst, Maxsö, Banggaard, Blaabjerg (62. Pedersen) - Hjulsager (81. Jensen), Christensen, Nörgaard, Nielsen (57. Zohore) - Duelund, Ingvartsen

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

Gelbe Karten: Jung, Toljan, Stark / Christensen, Duelund, Banggaard

Zuschauer: 9000