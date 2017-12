WM 2018 So geht es zur Titelverteidigung

Sind wir mal ehrlich: Bei Mexiko, Schweden und Südkorea bleibt selbst den TV-Experten die Formulierung "harter Brocken" im Halse stecken. Die der deutschen Nationalmannschaft zugelosten WM-Gruppengegner mögen für die befreundeten Nachbarressorts in der Redaktion interessant sein: Gesundheit ("Was steckt wirklich im Kötbullar?"), Panorama ("Die Dogenkartelle von Yucatan") und Reise für diverse Kim- und Kimchi-Geschichten.

Aber sportlich beginnt die Herausforderung für den Weltmeister erst danach. Wir werfen mal einen Blick voraus. Wie wir das vor vier Jahren schon einmal gemacht haben - wo es so vortrefflich funktioniert hat. Unter anderem haben wir damals ein Viertelfinale Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina prognostiziert. Das nur sehr knapp nicht zustande kam.

Also: Achtelfinale in Sankt Petersburg. Deutschland trifft als Gruppensieger am 3. Juli nachmittags um 16 Uhr auf den Zweiten der Gruppe E: die Schweiz. Eine Mannschaft, deren Stammelf sich zum Gutteil aus Spielern von Borussia Mönchengladbach zusammensetzt, kann per se wenig Ansprüche anmelden, sich in einem wichtigen K.o.-Spiel durchzusetzen. Und wenn sich die Schweizer tatsächlich bis ins Elfmeterschießen mauern sollten, erinnert man sich daran, wie sich die Spieler aus unserem Nachbarland 2006 gegen die Ukraine im schlechtesten Elfmeterschießen der Fußballgeschichte angestellt haben. Als es darauf ankam. Joachim Löw feilt an der Seitenlinie ganz entspannt an den Nägeln und an der Aufstellung fürs nächste Spiel.

England? Haha.

Im Viertelfinale am geht es am 7. Juli nach Samara. An der Wolga gelegen, Leo Tolstoi hatte in der Nähe sein Sommerhaus, Maxim Gorki arbeitete hier bei der Lokalzeitung. Löw gibt seinen Spielern Zeit, sich in die Geschichte der Gastgeberstadt einzuarbeiten. Um mal den Kopf freizubekommen. Genau die richtige Taktik gegen den nächsten Kontrahenten. Belgien oder England. Belgien, der Geheimfavorit. War es nicht jener Tolstoi, der das Bonmot prägte: "Was geheim ist, muss auch geheim bleiben"? Oder war es Lothar Matthäus? Egal.

Und England. ENGLAND. Gut, sie haben in ihren Nachwuchsmannschaften zuletzt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, die Liga ist die attraktivste der Welt, Harry Kane der global derzeit treffsicherste Stürmer. Aber die englischen Torhüter, die englischen Elfmeterschießen, all die England-Witze bei Twitter. das muss doch reichen fürs Weiterkommen. Na, eben. Gegen England zu verlieren, das ist ja so unvorstellbar wie, wie, wie, als wenn es in Deutschland über Monate keine Regierung gäbe.

Spanien wird auch nicht jünger

Im Halbfinale am 11. Juli im Lushniki-Stadion von Moskau wartet die nächste europäische Großmacht, zugegeben, es wird jetzt schon etwas anspruchsvoller. Aber die Spanier, sie werden ja auch von Turnier zu Turnier älter. Vorrunden-Aus in Brasilien, im Achtelfinale bei der EM war Schluss. Bei der Auslosung waren sie, nicht einmal in Topf 1 der stärksten Teams gesetzt. Was angesichts der für ihre objektiven Kriterien bekannten Fifa den alleinigen Schluss zulässt: Spanien ist also schlechter als Polen. Und der ewige Sergi Ramos ist im kommenden Sommer ja auch schon 32 Jahre alt, viel zu langsam gegen die jungen deutschen Himmelsstürmer, 32, er ist dann ja fast so alt wie Sami Khedira.

Und überhaupt: Wann hätte Deutschland unter Löw mal ein wichtiges Halbfinale verloren?

Also geht es wieder einmal ins Endspiel. Moskau, 15. Juli, Angela Merkel (oder wer auch immer) neben Putin auf der Tribüne. Das vierte europäische Team nacheinander fordert die DFB-Auswahl: Frankreich. Die jungen Hüpfer Kylian Mbappé und Co. haben im Turnierverlauf viel Substanz gelassen. Löw dagegen hat André Schürrle bis zum Endspiel geschont.