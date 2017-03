Spanische Liga Real Madrid gibt Tabellenführung ab

Real Madrid hat die Tabellenspitze der spanischen Liga verloren. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane holte zwar in Unterzahl gegen Las Palmas einen Zwei-Tore-Rückstand auf und vermied so beim 3:3 die erste Heimniederlage in der Primera División seit über einem Jahr. Aber Barcelona hatte zuvor sein Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Real Sporting Gijón 6:1 gewonnen und ist zunächst Erster. Madrid hat jedoch noch ein Nachholspiel und könnte die Tabellenführung so wieder übernehmen.

Isco hatte Madrid bereits nach acht Minuten in Führung geschossen. Aber die Gäste von den Kanarischen Inseln kamen kurz darauf zum Ausgleich durch Tana (10. Minute). Kurz nach der Pause stellte Schiedsrichter David José Fernández Borbalán Gareth Bale vom Platz. Der Waliser hatte sich zu einer Tätlichkeit gegen Jonathan Viera hinreißen lassen. Es war Bales erster Platzverweis in einem Ligaspiel seit neun Jahren. In Überzahl drehten die Gäste auf.

Viera verwandelte einen von Sergio Ramos verschuldeten Handelfmeter zum 1:2 (56.), bevor Kevin-Prince Boateng nach einem Laufduell mit Marcelo sogar auf 1:3 erhöhte (59.). Las Palmas hatte noch nie im Estadio Santiago Bernabéu gewonnen. Und es sollte auch diesmal nicht gelingen. Cristiano Ronaldo traf für zehn Madrilenen noch zweimal in den letzten vier Minuten und rettete so ein Unentschieden. Zunächst verwandelte der Weltfußballer einen Handelfmeter zum 2:3 (86.), in der Nachspielzeit traf Ronaldo nach einer Flanke von James Rodríguez mit einem Kopfball.