Spendeninitiative "Common Goal" Alles halb so mild

Jetzt ist also auch Shinji Kagawa mit dabei. Mehr und mehr Fußballprofis schließen sich der Common-Goal-Initiative an, deren Mitglieder ein Prozent ihres Gehalts für wohltätige Zwecke zur Verfügung stellen wollen. Mats Hummels ist dabei, ebenso Serge Gnabry und Dennis Aogo, mit Julian Nagelsmann auch ein erster Trainer. "Seien wir ehrlich: Das eine Prozent ist für uns alle, die wir in dieser Branche sehr gut verdienen, kein Problem", sagte Nagelsmann in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Common Goal ist eine Idee von streetfootballworld, einer Nichtregierungsorganisation, die weltweit mehr als 120 Fußball-Projekte unterstützt. Der spanische Profi Juan Mata von Manchester United war im Sommer der erste prominente Unterstützer, damit so etwas wie der Schirmherr der Aktion und appelliert seither an das soziale Gewissen seiner Kollegen. Mit Erfolg. Spitzenverdiener, die "etwas zurückgeben" (Gnabry) und im besten Fall sogar "die Welt verändern" wollen (Hummels) - das klingt zunächst überragend. Ganz unproblematisch ist die Initiative aber nicht.

Das langfristige Ziel von Common Goal ist es, ein Prozent des Umsatzes der gesamten Branche für soziale Zwecke zu generieren - geschätzt etwa 25 Milliarden Euro jährlich. Doch selbst das wäre ein vergleichsweise günstiger moralischer Ablasshandel für die Fußball-Industrie.

Es gibt ein besseres Instrument: Steuern

Umverteilung ist wichtig, sie soll auch gar nicht in Frage gestellt werden. Aber es gibt eben noch ein viel besseres Instrument dafür: Steuern. Wenn Mata, Hummels und Kagawa einen Teil ihrer Gehälter für fußballbezogene Basisprojekte spenden, ist das nicht verwerflich. Soll jeder auswählen, wo und wie er helfen möchte.

Durch die Absetzbarkeit von Spenden verringert sich aber im Regelfall die individuelle Steuerlast. So landet am Ende weniger im großen Topf, aus dem die demokratisch legitimierten Regierungen das Gemeinwesen finanzieren. Auf diese Weise wird Geld aus einem Sektor mit hoher politischer Rechenschaftspflicht in einen mit geringer transferiert.

Im schlimmsten Fall zieht sich die öffentliche Hand im nächsten Schritt aus den Projekten zurück, die Common Goal unterstützt, da ja "auch so genug Geld für Bolzplätze da" ist.

Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Den Teilnehmern an Common Goal ist wenig vorzuwerfen. Sie handeln gewissenhaft, im Wortsinn sogar. Das ist bemerkens- und lobenswert, umso mehr sogar vor dem Hintergrund anderer Steuersparskandale der Fußball-Gegenwart. Wohltätigkeit aber kann und darf kein Ersatz für reale Gerechtigkeit sein. Aktionen wie Common Goal wohnt leider exakt diese Tendenz inne: Sie verdecken Ungleichheiten, statt sie ganz grundsätzlich in Frage zu stellen. Sie fokussieren die Symptome, nicht die Ursachen. Die Welt verändern wird so niemand, trotz bester Absichten.