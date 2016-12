Spielabbruch in der Ligue 1 Lyon-Torwart mit Knallkörper beworfen

Ein Böllerwurf hat am Samstag in der französischen Liga einen Spielabbruch provoziert: Das Match zwischen dem FC Metz und -Champions League-Teilnehmer Olympique Lyon wurde nach 30 Spielminuten beim Spielstand von 1:0 unterbrochen, nachdem ein Knallkörper unmittelbar neben Lyons Schlussmann Anthony Lopes und einem OL-Physiotherapeuten explodiert war. Der Zwischenfall hatte sich vor der Tribüne der Metz-Anhänger ereignet.

AFP Anthony Lopes

Zunächst hieß es im Stadion, das Spiel werde fortgesetzt. Schiedsrichter Lionel Jaffredo pfiff die Partie aber nach einer 45-minütigen Unterbrechung nicht wieder an. Wie die Begegnung gewertet wird, war am Abend noch unklar. Der Verein teilte mit, Lopes sei im Gesicht getroffen worden. Der portugiesische Torwart wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.