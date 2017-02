Pokalschreck Lotte Wie die Sportfreunde einmal fast den deutschen Fußball verändert hätten

Wenn man bei Sportfreunde Lotte jemanden fragen wollte, wie man Borussia Dortmund am besten aus dem DFB-Pokal befördert, sollte man es bei Henning Grieneisen versuchen. Der gibt gerne Auskunft, wie das damals war an jenem 27. Oktober 2009, als Grieneisens Team, der VfL Osnabrück, den BVB im Achtelfinale 3:2 aus dem Wettbewerb warf. "Da hat man gesehen, was möglich ist", sagt Grieneisen.

Die Sportfreunde Lotte stehen am Abend vor einer ähnlichen Herausforderung. Borussia Dortmund kommt mit seinen Stars zum Pokal-Viertelfinale ins Tecklenburger Land (20.45 Uhr ARD, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Und bei Henning Grieneisen, der sowohl bei Osnabrück als auch bei Lotte gespielt hat, kommen die Erinnerungen wieder hoch.

Er selbst konnte in der Partie gegen den BVB nicht mitwirken, in der Runde zuvor hatte er sich im Spiel gegen den Hamburger SV, damals angereist als Tabellenführer der Bundesliga, das muss man sich vorstellen, einen Außenbandriss im Knie zugezogen. Mit der Verletzung spielte er gegen den HSV weiter und erzielte in der 116. Minute den 3:3-Ausgleich. Es war der größte Moment in der Fußballkarriere von Henning Grieneisen.

Das Elfmeterschießen ging anschließend an den VfL. Erst im Viertelfinale ging der Siegeszug der Osnabrücker durch ein 0:1 gegen Schalke 04 zu Ende.

"War uns klar, dass das kein normaler Regionalligist war"

Später ist Grieneisen den kurzen Weg von Osnabrück nach Lotte gewechselt, und wieder war er mit dabei, als die Sportfreunde als Viertligist im Juni 2013 fast Fußballgeschichte geschrieben hätten. Lotte traf in der Relegation zum Aufstieg in die 3. Liga an diesem 2. Juni auf einen Gegner, der damals schon andere Ziele im Auge hatte als die Drittklassigkeit. Der Gegner hieß RB Leipzig, mit Sportdirektor Ralf Rangnick und Trainer Alexander Zorniger.

"Uns war natürlich klar, dass das kein normaler Regionalligist ist, der uns da erwartet", sagt Grieneisen über RB, dennoch habe man sich "auf Augenhöhe gesehen". Und wie die Spiele dann verliefen, "hat ja auch gezeigt, dass wir gleichwertig waren".

Das Hinspiel in Sachsen hatte Lotte 0:2 verloren, ein Resultat, das die Sportfreunde im Rückspiel in der dritten Minute der Nachspielzeit ausglichen. "Es war eine Achterbahn der Emotionen, unglaubliche Gefühlsschwankungen", erinnert sich Grieneisen, "die Stimmung nach dem 2:0 in der 93 Minute war kaum noch zu übertreffen". Trainer des Viertligisten war damals ein gewisser Maik Walpurgis, mittlerweile wie Leipzig in der Bundesliga angekommen, als Trainer des FC Ingolstadt.

In der Verlängerung unterlief Lotte ein Eigentor - das war es dann, "damit war das Spiel tot". RB erzielte durch einen späten Elfmeter noch den 2:2-Ausgleich, aber das spielte schon keine große Rolle mehr. Leipzig schaffte den Aufstieg, der Rest ist bekannt.

Es war ein Spiel auf Biegen und Brechen, dafür spricht auch die Bilanz von am Ende 13 Gelben Karten. "Ich habe das gar nicht als ein so hartes Spiel in Erinnerung, es ging natürlich gut zur Sache", sagt Grieneisen. Ein Tor mehr für die Lotter, und möglicherweise wären viele Diskussionen um RB Leipzig, die heute geführt werden, anders verlaufen - ein weiteres Jahr in der vierten Liga hätte die ehrgeizigen Leipziger Pläne extrem gestört. "Ich habe da oft drüber nachgedacht, wie es geworden wäre, wenn wir das Spiel damals gewonnen hätten", sagt der damalige Mittelfeldspieler. "Auch wenn Lotte mit Sicherheit dadurch nicht das neue Leipzig geworden wäre."

Auch Timo Kunert war damals als Außenverteidiger dabei, er trauert dem damaligen Scheitern bis heute nach: "Wir wären in der 3. Liga als Truppe zusammengeblieben und hätten da wirklich auch was reißen können." So musste Lotte noch einmal neu anfangen, heute sind nur noch drei Spieler von damals im Kader. Kunert, der heute beim TSV Steinbach im Südwesten wieder in der Regionalliga spielt, freut sich auf die Pokalpartie am Abend: "Bin so gespannt, wie die Dortmunder mit diesem Platz zurecht kommen. Der ist nach zehn Minuten schon schweinetief."

Walpurgis als Trainer hatte Teamkollege Henning Grieneisen schon Jahre zuvor in der Regionalligamannschaft von Arminia Bielefeld kennengelernt, "ich kenne den schon ewig, und er war immer davon überzeugt, dass er irgendwann in der Bundesliga arbeiten könnte", sagt er über seinen früheren Coach. Auch wenn er den Übergang von der Dritten in die Erste Liga "spektakulär" nennt. Walpurgis habe immer schon über die Motivation gelebt, genau dieses Pfund bringe er jetzt auch beim FC Ingolstadt ein.

Grieneisen ist heute 32, er hat seine Fußballkarriere nach einem Kreuzbandriss vor zwei Jahren beenden müssen, nun arbeitet er als Controller in einer Firma für Textilglasverarbeitung im südniedersächischen Bersenbrück, gar nicht weit weg von Lotte. Im Stadion ist er am Abend dennoch nicht, er guckt das Spiel am Fernsehen, und es ist klar, wem er die Daumen drückt. "Wenn alles normal läuft, hat Lotte keine Chance", sagt Grieneisen. Aber er weiß selbst am allerbesten, dass es im Pokal nicht immer normal läuft.