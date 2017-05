Missbrauchsskandal an Sportschule Kaiserau Wer einmal lügt, dem glaubt man doch

So, wie es aussieht, wird der deutsche Fußball am Samstag einen Lügner im Amt bestätigen. Weil der deutsche Fußball lieber verlogen ist als dass er verliert - sein Gesicht nämlich. Das Gesicht gehört Gundolf Walaschewski. Er ist der Fußballchef von Westfalen, mit 900.000 Mitgliedern der zweitgrößte Landesverband im DFB. Der Präsident hat die Öffentlichkeit belogen, so viel steht fest. Er hat danach sein Ehrenamt ruhen lassen. Aber nicht, weil er tatsächlich aufhören wollte. Nur damit genug Zeit zum Vergessen bleibt. Genauer gesagt: vier Wochen, seit er als Lügner entlarvt wurde.

Morgen treffen sich die westfälischen Fußballfunktionäre, und Walaschewski stellt die Vertrauensfrage. Er setzt darauf, im Amt zu bleiben, als wäre eigentlich nichts gewesen. Dabei hat er im November den Direktor der Sportschule Kaiserau, in der auch die Nationalmannschaft regelmäßig trainiert, mit einer Lüge verabschiedet. Der Spitzenfunktionär habe einen persönlichen Schicksalsschlag erlitten und sich deshalb entschieden, nicht mehr weiterzumachen, hieß es in einer offiziellen Erklärung.

Tatsächlich wollte der Direktor gar nicht gehen. Er musste gehen, weil er Frauen im Verband offenbar zwei- bis eindeutige Angebote gemacht, weil er ihnen Fotos von seinem Penis geschickt hatte. Einer Mitarbeiterin soll er sogar zwischen die Beine gegriffen haben, was er allerdings bestreitet. Der Verband, an der Spitze Walaschewski, schickte ihm zum Abschied nicht nur freundliche Worte, sondern auch noch eine dicke Abfindung hinterher. Von 120.000 Euro ist die Rede.

Rotweinschlürfen mit dem Penis-Prahler

Präsident Walaschewski ist gelernter Theologe, aber auch praktizierender PR-Berater; irgendwo auf diesem Weg muss ihm das achte Gebot abhandengekommen sein. Statt der Wahrheit zu huldigen, schaltete er teure PR-Berater ein, kaum dass der SPIEGEL die wahren Hintergründe für den Abgang des Direktors enthüllt hatte. Eine Presserechtskanzlei ließ er prüfen, wie sich die Geschichte aus der Welt schaffen ließ - alles bezahlt mit den Mitgliedsbeiträgen der klammen Amateurvereine, die den Verband finanzieren.

Mit seinem Freund, dem Penis-Prahler, schlürfte Walaschewski auch nach dem Abschied noch Rotwein; für die Frauen, die in seinem Verband zu Freiwild wurden, hatte er, wie es heißt, nicht mal eine Entschuldigung übrig. Stattdessen empfahl ihnen das Präsidium, künftig längere Röcke zu tragen.

Wenn man glaubt, was zu hören ist, dann spricht einiges dafür, dass die Funktionäre ihren Chef morgen trotzdem im Amt bestätigen werden. Zwar soll ihn das Präsidium inzwischen doch noch zum Rücktritt gedrängt haben. Aber eine Testabstimmung unter den Kreisvorsitzenden soll kürzlich für Walaschewski ausgegangen sein. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht - aber wenn so viele verlogen sind, was macht dann schon ein Lügner an der Spitze?

Wäre Walaschewski der Ehrenmann, den das Ehrenamt verlangt, wäre er längst zurückgetreten. Um der Wahrheit willen. Dass er weitermachen will, zeigt nur: Dem deutschen Fußballfunktionär ist nichts so egal wie die Wahrheit. Und nichts so wichtig wie sein Amt.