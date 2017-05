Play-offs zur 3. Liga Jena und Unterhaching vor Aufstieg

Der dreimalige DDR-Meister Carl Zeiss Jena gewann das Hinspiel in den Aufstiegs-Play-offs der Regionalliga beim Meister der Regionalliga West Viktoria Köln 3:2 (2:0). Gleichzeitig legte Ex-Bundesligist SpVgg Unterhaching beim 3:0 (0:0) vor heimischer Kulisse gegen die SV Elversberg den Grundstein für den Aufstieg.

Durch zwei Abwehrfehler machten sich die Kölner selbst das Leben schwer und lagen bereits zur Halbzeit durch Tore von Stürmer Timmy Thiele (21.) und Firat Sucsuz (28.) klar zurück. Nach 67 Minuten erhöhte Thiele sogar auf 3:0 für Jena, bevor Köln dank eines Elfmetertreffers von Mike Wunderlich und eines Kopfballtors von Dominik Lanius (87.) Schadensbegrenzung vor dem Rückspiel am Donnerstag in Jena (17 Uhr) betrieb.

Dort wird jedoch Viktoria-Kapitän Wunderlich fehlen, der in der Nachspielzeit wegen Beleidigung eines Gegenspielers noch die Rote Karte sah.

Unterhaching siegte nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte deutlich dank Toren von Jim-Patrick Müller (59.), Sascha Bigalke (64.) und Thomas Steinherr (74.) gegen Elversberg. Die Mannschaft von Trainer Claus Schromm hat somit eine ideale Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) im Saarland.

Ex-Erstligist Waldhof Mannheim kam vor heimischer Kulisse nicht über ein 0:0 gegen den Nord-Meister SV Meppen hinaus. Die Gäste mussten nach einer Gelb-Roten Karte in der 45. Minute für Kapitän Martin Wagner lange Zeit in Unterzahl spielen. In der 85. Minute musste der Mannheimer Kevin Nennhuber das Spielfeld nach einem Platzverweis ebenfalls verlassen. Das Rückspiel findet am Mittwoch um 19.30 Uhr in Meppen statt.