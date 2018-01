Stadionshows in der Premier League Kunstwerk ohne Rahmen

Pünktlich sein war wichtig. Mir zumindest. Bei Bundesligaspielen saß ich spätestens zehn Minuten vor Anpfiff auf meinem Platz auf der Tribüne, hatte meinen Laptop aufgebaut und mich mit dem WLAN für Journalisten verbunden - was an einigen Standorten eine nicht zu unterschätzende Herausforderung ist. Mit Strebertum hatte das rechtzeitige Erscheinen natürlich nichts zu tun. Mir ging es darum, das heilige Vorprogramm zu erleben.

In der Bundesliga wird um jedes Spiel ein Spektakel veranstaltet. Ein Mann vom örtlichen Radiosender (oder ein Ex-Profi, den der Verein nicht loslassen will) moderiert die Stadionshow, die auf den Videowänden gezeigt wird. Es werden die Höhepunkte vergangener Partien eingespielt, Fans werden zu einer Prognose für die anstehenden 90 Minuten genötigt. Und wenn der Verein über ein Maskottchen verfügt, was bei den meisten Bundesligisten der Fall ist, darf auch das Maskottchen eine Einlage beisteuern. Ich habe als Bundesligareporter in Norddeutschland nicht wenig Zeit damit verbracht, Dino Herrmann (beim Hamburger SV) und Wolf Wölfi (dreimal dürfen Sie raten!) zuzusehen.

Hendrik Buchheister, Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später als Journalist für den Fußball-Norden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, Wechsel nach England. Berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft weiterhin auf eine Karriere als Torwart.





, Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später als Journalist für den Fußball-Norden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, Wechsel nach England. Berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft weiterhin auf eine Karriere als Torwart.

Ein Großteil der Stadionshow ist zu vernachlässigen, doch die letzten zehn Minuten vor dem Spiel hatten für mich immer etwas Besonderes. Wenn die Spieler nach dem Warmmachen wieder in die Kabine gegangen waren, die Bühne also bereitet war, wenn das Publikum die Vereinshymne sang, der Stadionsprecher die Vornamen der Startelf durchgab und die Zuschauer die Nachnamen brüllten, so, als würde eine entscheidende Schlacht anstehen - dann war ich immer froh, pünktlich an meinem Platz gewesen zu sein.

Und damit nach England.

Bei Spielen der Premier League ist es nicht nötig, frühzeitig im Stadion zu sein. Bis kurz vor Anpfiff passiert im Old Trafford in Manchester oder an der Anfield Road in Liverpool im Grunde nichts. Natürlich, es läuft Musik. Doch dass die Verkündung der ersten Elf als martialisches Ritual zelebriert würde, habe ich in England noch nicht erlebt.

Der Stadionsprecher begrüßt die Zuschauer mit einer Sachlichkeit, als läse er den Wetterbericht vor. Egal, ob sich der FC Burnley und Leeds United im Ligapokal oder die Champions-League-Teilnehmer Manchester City und Tottenham Hotspur gegenüberstehen. Dann gibt er die Namen der Spieler bekannt, worauf die Fans nach jedem Namen mit einem eher pflichtschuldigen "Hey!" antworten.

Kein Techno vom Band, keine Schiffshupe

Wenn ein Tor gefallen ist, läuft das ähnlich. Es donnert kein Techno vom Band wie beim Hamburger SV, es dröhnt keine Schiffshupe wie bei Werder Bremen. Auch der in der Bundesliga übliche Ergebnisdienst aus dem Wechsel zwischen Stadionsprecher und Publikum - HSV? ZWEI!!! Dortmund? NUUUUUULL!!! In Wahrheit natürlich: fünf - kommt in den Stadien der Premier League nicht zur Anwendung. 1:0 für Liverpool, Torschütze: Mohamed Salah. 1:0 für City, Torschütze: Raheem Sterling. 1:0 für United, Torschütze: Romelu Lukaku. Hey! Ich empfinde das als angenehm altmodisch. Es ist ein bisschen wie in der Bezirksliga.

Und ein Widerspruch. Denn eigentlich ist die Premier League von Kopf bis Fuß auf Unterhaltung getrimmt. Die Klubs bekommen Milliarden aus der TV-Vermarktung, die Spiele werden zur Mittagszeit angesetzt, damit auch das Publikum in Asien zuschauen kann, Eintrittskarten für die Partien der großen Klubs sind nur dezent einfacher zu bekommen als Tickets für die Rolling Stones.

Ich erkläre mir diesen Widerspruch damit, dass sich die Liga im Stadion die Reduzierung auf das Nötigste erlauben kann. Sie muss das Rahmenprogramm nicht zum Spektakel aufpumpen - weil schon das Geschehen auf dem Rasen ein Spektakel ist.