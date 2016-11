Major League Soccer Gerrard verlässt Los Angeles Galaxy

Steven Gerrard beendet sein Abenteuer Amerika: Der ehemalige Profi vom FC Liverpool wird Los Angeles Galaxy verlassen. Das gab der kalifornische Klub aus der Major League Soccer (MLS) nach dem Playoff-Aus gegen die Colorado Rapids bekannt.

Gerrard bedankte sich in einem offenen Brief bei den Fans aus der US-amerikanischen Metropole: "Ich habe jede Minute meiner Zeit in den Vereinigten Staaten genossen und es hat mir viel Spaß gemacht, für Los Angeles Galaxy auf dem Platz zu stehen. Ich bin gespannt, die Entwicklung des Klubs und der MLS in den kommenden Jahren zu beobachten.

Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp hatte zuletzt durchblicken lassen, er wolle den 36-Jährigen wieder bei den Reds einbinden: "Keiner sollte überrascht sein, wenn wir einen Platz für Stevie finden werden." Gerrard selbst sagte noch nichts über seine Pläne: "Ich freue mich darauf, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, während ich über den nächsten Schritt nachdenke."

Nach 17 Spielzeiten in Liverpool war der 114-malige englische Nationalspieler im Juli 2015 nach Los Angeles gewechselt. Dort erzielte er während seiner 34 Einsätze in 18 Monaten fünf Tore, 14 bereitete er vor.

Zuletzt hatte auch Frank Lampard seinen Abschied aus der MLS verkündet. Die Vereinsikone des FC Chelsea stand in den letzten anderthalb Jahren bei New York City FC unter Vertrag und traf in 31 Pflichtspielen 15 Mal.