Strukturreform beim DFB Fantastische Worthülsen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hat am Freitag eine tiefgreifende Strukturreform beschlossen. Aus den bisherigen sieben Direktorenposten werden ab Januar 2018 nur noch vier: Oliver Bierhoff wird künftig als DFB-Direktor für die Nationalmannschaften und Fußball-Entwicklung den kompletten sportlichen Bereich verantworten. Präsident Reinhard Grindel frohlockte und sah den Verband nun "transparent und effektiv aufgestellt".

Aber, Moment, war da nicht noch was?

Just an diesem Tag flatterte auch eine Steuernachforderung über rund 19,2 Millionen Euro in die Otto-Fleck-Schneise, das leidige Sommermärchen-Thema drängte sich zwischen all die neuen Direktoren. Dass die Affäre um das gekaufte Sommermärchen trotz kostspieliger Mithilfe der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer gerade mal so dürftig aufgeklärt wurde, wie es eben dem medialen Kenntnisstand entsprach, und ein glaubwürdiger Neuanfang dem größten Sportfachverband der Welt bislang nicht gelungen ist - das bleibt das große Problem des DFB, nicht der Zuschnitt der Organisation.

"Nach umfangreichen Analysen", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius, sei man "zu der Erkenntnis gelangt, dass eine klarere Führung und Verschlankung der Strukturen im DFB notwendig ist, um noch effektiver arbeiten zu können", man wolle "Synergien schaffen", erklärte Curtius, "um das Profil der Aufgabenbereiche zu schärfen". Sprache ist leider oft entlarvend. Ein großer Verband versteckt sich hinter fantastischen Worthülsen.

Was lebt, verändert sich

Verschlankung, Rationalität, Transparenz: Die Imperative der Spätmoderne machen auch vor dem DFB nicht halt. Was lebt, verändert sich. Ob es nun voranmarschiert oder hinterherläuft.

Nicht zufällig hatte sich der DFB am Freitag zunächst demonstrativ mit den angenehmeren Tagesordnungspunkten beschäftigt: den beiden Stiftungen, die ihr Engagement bekräftigten - im Behindertenfußball, bei der Resozialisierung von Strafgefangenen, beim Wirken in Schulen und Vereinen sowie dem DFB-Sozialwerk.

Es ist der Anspruch des DFB, gesellschaftliche Ziele zu formulieren, die weit über den Fußball hinausgehen. Das ist begrüßenswert, es lässt sich aber nicht aufrechnen gegen Korruptionsstraftaten - oder auch nur deren Anschein. IOC, Fifa, DFB - sie alle haben zuletzt gezeigt, dass finanzielle Interessen im Zweifel gewichtiger sind als ihr Wertekatalog. Auch wenn es nach der inzwischen zu oft moralinsauer vorgetragenen Leier klingt: Ein vorbildliches Verbandsdesign oder ein aufrechtes Leitbild können noch so hell strahlen - doch finster bleibt die schwarze Kasse.