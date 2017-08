Bayern gegen Dortmund Humpelnd zum Sieg

Die Szene des Spiels: Nicht das Traumtor von Pierre-Emerick Aubameyang, nicht der Chaos-Treffer der Bayern kurz vor Schluss - es war ein kleiner Moment, der exemplarisch für die derzeitige Situation bei den Bayern und beim BVB steht: Javi Martínez verließ humpelnd den Platz - wohl nachdem er sich beim Sprung in der Freistoßmauer verletzt hatte. Später humpelte auch Dortmunds Dan-Axel Zagadou vom Platz. Beide Teams haben aktuell massive Verletzungsprobleme (siehe "Die alternative Aufstellung").

Das Ergebnis: 2:2 (1:1) nach 90 Minuten, 5:4 im Elfmeterschießen für die Bayern. Der FCB ist damit auch im deutschen Supercup Rekordsieger. Hier geht's zur Meldung.

Die alternative Aufstellung:

Neuer - Bernat, Boateng, Alaba, Guerreiro- Weigl, Rodríguez, Götze - Robben, Schürrle, Reus.

Eine solche gemischte Mannschaft könnten beide Trainer gemeinsam aktuell mit ihren Verletzten bilden. Und die ebenfalls Verletzten Thiago, Marcel Schmelzer, Erik Durm, Shinji Kagawa und Emre Mor könnten dann noch auf der Bank sitzen - genauso wie nun wohl auch Martínez.

Die erste Hälfte: Dortmund belohnte sich schnell für sein extremes Pressing. Christian Pulisic nutzte einen Fehler von Martínez und schob zur Führung ein. Die Bayern hatten zunächst große Probleme mit dem Druck des BVB. Mit dem Ausgleich kippte das Spiel: Joshua Kimmich wurde auf rechts freigespielt, passte in die Mitte und Robert Lewandowski schob ein. Danach war München überlegen und hatte beste Gelegenheiten, verpasste aber die Führung.

Die zweite Hälfte: Hatte nicht mehr so viel Tempo. Dann aber spielte Ousmane Dembélé einen starken Schnittstellenpass, Aubameyang chippte den Ball mit dem rechten Außenrist in den Winkel. Aber ein kurioser Treffer brachte den erneuten Ausgleich: Nach einer Freistoßflanke und einem anschließenden Abschluss von Kimmich prallte der Ball zwischen Roman Bürki und Lukasz Piszczek hin und her und schließlich ins Tor.

Das Elfmeterschießen: Drei Schützen vergaben ihre Versuche vom Punkt. Für die Bayern scheiterte Kimmich an Bürki, Sven Ulreich parierte gegen die Dortmunder Sebastian Rode und Marc Bartra. Das reichte für den Münchner Sieg.

Weiß nicht, was mehr beeindruckt, die Elfmeter von Süle und Rudy oder dass Ulreich so lang nach rechts springt bis da 2 hinschießen. #BVBFCB — Dani (@Joolled) 5. August 2017

Was machen die Neuen? Sebastian Rudy lief als Bayern-Kapitän auf und machte ein gutes Spiel im zentralen Mittelfeld. Corentin Tolisso war etwas unauffälliger - auch, weil er immer wieder für den sehr offensiven Kimmich absicherte. Niklas Süle wurde eingewechselt und versuchte, Aubameyang vor dem 2:1 ins Abseits zu stellen - kam dann allerdings nicht mehr hinterher.

Spieler des Spiels? Für mich ganz klar Sebastian Rudy! Der soll es den Kritikern zeigen!! #MiaSanMia #BVBFCB — Chris (@isariuzCS) 5. August 2017

Bei Dortmund spielte Zagadou bis zu seiner Auswechslung auf der linken Abwehrseite und hatte gerade vor der Pause durchaus Probleme mit dem flexiblen Angriffsspiel des FCB. Auch Mahmoud Dahoud stand in der Startelf, setzte aber nur wenige Akzente. Maximilian Philipp kam erst in den Schlussminuten aufs Feld, Ömer Toprak blieb 90 Minuten auf der Bank.

Video(beweis): Erstmals kam der Videoschiedsrichter in einem Pflichtspiel eines deutschen Wettbewerbs zum Einsatz. Als Kimmich vor dem 1:1 möglicherweise im Abseits stand, gab Schiedsrichter Felix Zwayer nach kurzer Rücksprache mit dem Video-Assistenten das Tor. Aber: "Was bringt ein Beweis, wenn er nicht erbracht wird?", fragte Kathrin Müller-Hohenstein im ZDF. In der einzigen Wiederholung, die der Zuschauer während des Spiels zu sehen bekam, war nicht zweifelsfrei zu sehen, ob die Entscheidung richtig war.

Erst nach dem Spiel zog das ZDF selbst eine Kontrolllinie durchs Bild. Diese zeigte: Das Tor war regulär. Später stellte sich auch heraus: Wegen technischer Probleme lagen die Linien auch dem Videoschiedsrichter selbst nicht vor. Er musste mithilfe von allen zur Verfügung stehenden Kamerapositionen und Standbildern entscheiden.

Erkenntnis des Spiels: Viele Verletzte, viele Niederlagen - sowohl der BVB als auch die Bayern haben eine sehr durchwachsene Vorbereitung durchlebt. Die Münchner starten nun aber mit einem Erfolgserlebnis, Dortmund mit einer Enttäuschung. Die Personalsorgen werden beide Teams zum Bundesligastart begleiten, beide Kader sind aktuell sehr dünn. Und der Videobeweis wird den deutschen Fußball weiter beschäftigen.

Borussia Dortmund - FC Bayern 4:5 i.E. (2:2, 1:1)

1:0 Pulisic (12.)

1:1 Lewandowski (18.)

2:1 Aubameyang (71.)

2:2 Bürki (88./Eigentor)

Elfmeterschießen:

0:1 Lewandowski trifft

1:1 Dembélé trifft

1:2 Ribéry trifft

2:2 Philipp trifft

2:2 Kimmich verschießt

3:2 Aubameyang trifft

3:3 Rudy trifft

3:3 Rode verschießt

3:4 Vidal trifft

4:4 Castro trifft

4:5 Süle trifft

4:5 Bartra verschießt

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou (77. Passlack) - Sahin - Castro, Dahoud (46. Rode) - Dembélé, Pulisic (90. Philipp) - Aubameyang

München: Ulreich - Kimmich, Martínez (60. Süle), Hummels, Rafinha - Rudy, Tolisso (Sanches 84.) - Müller (67. Coman), Vidal, Ribéry - Lewandowski

Gelbe Karten: Sokratis, Zagadou, Rode - Lewandowski, Vidal

Schiedsrichter: Zwayer

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)