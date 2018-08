Klarer Bayern-Sieg im Supercup Lewandowski schießt Frankfurt ab

Wenn der FC Bayern ein Endspiel gegen Eintracht Frankfurt bestreitet, gewinnt am Ende scheinbar immer Niko Kovac. Im Mai hatte der Trainer noch mit Frankfurt im Pokalfinale triumphiert, jetzt hat er in seinem ersten Pflichtspiel mit den Bayern den Supercup gewonnen. Die Münchner besiegten die Eintracht durch drei Tore von Robert Lewandowski (21. Minute, 26., 54.) und je einen Treffer von Kingsley Coman (63.) und Thiago (85.) 5:0 (2:0). Es war der höchste Sieg in der Geschichte des Supercups.

Vor wenigen Tagen hatte Kovac einem möglichen Wechsel Lewandowskis eine Absage erteilt. Im Supercup zeigte der Angreifer wieder mal, warum er für die Bayern so wichtig ist. Innerhalb von fünf Minuten erzielte er zwei Kopfballtore - erst nach einer starken Flanke von Joshua Kimmich aus dem rechten Halbfeld (21.), dann nach einer Ecke durch Arjen Robben (26.). Seinen dritten Treffer machte Lewandowski mit links, nachdem er an David Abraham vorbei gegangen war (54.).

Beim ersten Gegentor war der neue Eintracht-Keeper Frederik Rönnow noch chancenlos, dann sah er aber gleich bei zwei Treffern unglücklich aus. Bei Robbens Ecke vor dem 2:0 zögerte der Däne beim Herauslaufen, ohne an den Ball zu kommen. Beim 3:0 reagierte er bei Lewandowskis Schuss gut, ließ den Ball dann aber etwas unglücklich durchrutschen.

Auch beim 0:4 war Rönnow am Ball. Der Torwart konnte die flache Hereingabe durch David Alaba von der linken Seite aber nicht entscheidend ablenken, am langen Pfosten, schob der kurz zuvor eingewechselte Coman ein. Der Franzose legte in der Schlussphase dann noch den fünften Treffer auf: Coman setzte sich stark über rechts durch, legte zurück und Thiago traf zum Endstand. Sandro Wagner setzte den Ball wenig später noch aus vier Meter am Tor vorbei (89.)

Mit Jérôme Boateng (Probleme an der Patellasehne), James Rodríguez (leichte Knöchelblessur), Serge Gnabry (im Abschlusstraining gefehlt), Renato Sanches (Probleme im Lendenwirbelbereich) und Corentin Tolisso (erst ab Montag im Training) fehlten den Bayern einige Spieler. Bei Frankfurt wurde Vize-Weltmeister Ante Rebic, der seinen Vertrag gerade erst verlängert hat, erst in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:5 (0:2)

0:1 Lewandowski (21.)

0:2 Lewandowski (26.)

0:3 Lewandowski (54.)

0:4 Coman (63.)

0:5 Thiago (85.)

Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Salcedo - da Costa, Torró, de Guzman, (64. Rebic), Willems - Fabián (64. Blum), Gacinovic - Haller (76. Jovic)

Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez - Müller (64. Goretzka), Thiago - Robben (58. Robben), Ribéry - Lewandowski (72. Wagner)

Schiedsrichter: Fritz

Gelbe Karten: Abraham / Hummels

Zuschauer: 50.000