Europäischer Supercup Real Madrid bezwingt Manchester United

Real Madrid hat die neue Saison mit einem Titelgewinn begonnen. Die Spanier setzten sich im mazedonischen Skopje im Supercup 2:1 (1:0) gegen Manchester United durch. Casemiro hatte Madrid in der ersten Halbzeit in Führung gebracht (24. Minute), im zweiten Durchgang erhöhte Isco auf 2:0 (52.). United gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Romelu Lukaku (62.). Insgesamt war es nach 2002, 2014 und 2016 der vierte Sieg im Supercup für das Team von Trainer Zinédine Zidane.

Real war in der ersten Halbzeit das bessere Team: Gareth Bale hätte die Königlichen nach einer Flanke von Marcelo bereits nach drei Minuten in Führung bringen können. Der Waliser schoss aus kurzer Distanz jedoch knapp über das Tor. Wenig später traf Casemiro nach einer Ecke von Toni Kroos per Kopf die Latte (15.).

Besser machte es der Brasilianer kurz darauf: Rechtsverteidiger Dani Carvajal bediente Casemiro mit einer Flanke, der Mittelfeldspieler schob den Ball anschließend aus abseitsverdächtiger Position volley über die Torlinie. Karim Benzema hatte in der 43. Minute die Chance zum 2:0, aber Uniteds Keeper David De Gea parierte den Schuss stark.

United im ersten Durchgang nahezu chancenlos

Manchester tauchte erstmals in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gefährlich im Strafraum der Madrilenen auf: Lukakus Kopfball nach Flanke von Paul Pogba landete allerdings genau in den Armen von Real-Keeper Keylor Navas (46.+1).

Auch nach Wiederbeginn übte der Champions-League-Sieger weiter Druck auf Manchesters Defensive aus: De Gea lenkte einen Distanzschuss von Kroos sehenswert zur Ecke ab (48.). Vier Minuten später erhöhte Isco nach einem schönen Doppelpass mit Bale auf 2:0.

In der Folge drängte United auf den Anschlusstreffer: Pogba kam nach einer Flanke von Ander Herrera völlig freistehend zum Kopfball. Navas wehrte den Ball jedoch genau in die Mitte ab, wo Lukaku lauerte. Der Belgier schoss aus fünf Metern aber über das Tor (54.).

Real blieb jedoch gefährlich: Bale traf nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen die Unterkante der Latte (61.). Eine Minute später traf Lukaku zum 2:1. Der United-Zugang vom FC Everton profitierte dabei von einem Fehler von Navas, der den Ball nach einem Schuss von Nemanja Matic erneut in die Mitte klatschen ließ.

United war in der Folge tonangebend: Der eingewechselte Marcus Rashford tauchte nach einem Pass von Henrich Mchitarjan frei vor Navas auf, doch Reals Torhüter lenkte den Schuss mit einem starken Reflex zur Ecke ab (81.).

Nach 82 Minuten wurde Cristiano Ronaldo von Zidane eingewechselt. Reals Superstar hatte nach dem Confed Cup einen längeren Urlaub bekommen und ist erst seit kurzem wieder beim Team. Die Königlichen verteidigten die Führung trotz siebenminütiger Nachspielzeit souverän und sicherten sich ihren zweiten Titel im europäischen Supercup in Folge.

Real Madrid - Manchester United 2:1 (1:0)

1:0 Casemiro (24.)

2:0 Isco (52.)

2:1 Lukaku (62.)

Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro - Modric, Kroos - Isco (74. Vazquez) - Benzema (82. Ronaldo), Bale (74. Asensio)

Manchester: De Gea - Valencia, Lindelöf, Smalling, Darmian - Matic - Herrera (56. Fellaini), Pogba - Mchitarjan , Lingard (46. Rashford) - Lukaku

Gelbe Karten: Carvajal, Ramos - Lingard, Rashford

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Zuschauer: 36.400 (ausverkauft)