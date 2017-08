Supercup-Sieg gegen Manchester United Real kann's auch ohne Ronaldo

Im Nationalstadion von Skopje herrschte Stille. Manchester Uniteds Marouane Fellaini lag nach einem Zweikampf blutig am Boden. Der Moment war perfekt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Auf einmal tauchte Cristiano Ronaldo am Spielfeldrand auf. Er hatte das Trikot angezogen und war bereit für seine Einwechslung. Minutenlang während der Spielunterbrechung stand der Superstar dort. Das Publikum jubelte immer lauter, es zückte Handys und verschickte Fotos. Das örtliche Netz brach zusammen.

Aus sportlicher Sicht war die Einwechslung von Cristiano Ronaldo zehn Minuten vor Spielende des Supercups nicht mehr nötig, der Portugiese kam trotzdem in die Partie: Real Madrid agierte gegen Manchester United ohne seinen Superstar phasenweise brillant. Der 2:1-Sieg im Duell zwischen Champions-League- und Europa-League-Sieger hätte noch höher ausfallen können.

Für die Königlichen war es unter Trainer Zinédine Zidane der sechste Titel in 18 Monaten. 66 Tage nach dem letzten Erfolg, dem 4:1-Sieg über Juventus in der Königsklasse, muss man feststellen: Real Madrid befindet sich schon vor dem offiziellen Saisonstart in bedrohlicher Frühform. Aber, kann die Elf bereits ohne Ronaldo auskommen?

Ronaldo liebt die Fußballbühne - und sie ihn

Die Frage ist schon deshalb wichtig, weil Ronaldo in Spanien juristische Konsequenzen drohen. Der Portugiese soll 14,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Erhebt die zuständige Richterin Anklage, wäre eine Strafe von bis zu sieben Jahren Haft denkbar. Noch kann man nur darüber spekulieren, wie sich ein Prozess auf den Fußballspieler Ronaldo auswirken würde.

In Skopje ließ sich CR7 zumindest nichts anmerken: Er schüttelte brav Hände, ließ sich mit Ballkindern fotografieren und bot der mazedonischen Hauptstadt bei seiner Einwechslung ein letztes Highlight. Applaus, Anerkennung, Aufmerksamkeit - alles wie immer, wenn Ronaldo in einem Fußballstadion auftaucht.

Nach der Partie rückten die sportlichen Hauptfiguren des Abends zurück in den Mittelpunkt. "Toni Kroos, Isco, Casemiro", zählte Manchesters Trainer José Mourinho später auf und sagte: "Das sind brillante Spieler." Am Ende sorgte dieses Trio und der starke Gareth Bale für den Unterschied zwischen den Titelträgern der europäischen Vereinspokale.

Beim 1:0 durch Casemiro (24. Minute) war zwar Glück dabei, weil der Brasilianer bei einem Zuspiel aus dem Halbfeld knapp im Abseits stand. Spätestens das 2:0 durch Isco (52.) nach einem traumhaften Doppelpass mit Bale, verdeutlichte jedoch Madrids Spielvermögen. Mit ihren schnellen Kombinationen waren sie jederzeit in der Lage, Manchesters Hintermannschaft auszuspielen. Der Anschlusstreffer durch Uniteds Millioneneinkauf Romelu Lukaku (62.) brachte zwar noch einmal Spannung auf, am Sieg und Madrids starkem Auftritt änderte das Tor jedoch nichts.

Mazedonien im Fußballfieber

Bei aller Euphorie um diese Leistung - der Supercup ist nicht mehr als ein ansehnliches Testspiel zwischen namhaften Teams. Mit einem Pokal, einem Preisgeld über drei Millionen Euro für den Sieger und einem seit 2013 jährlich wechselnden Austragungsort hat die Uefa der Sommerveranstaltung zwar einen offiziellen Rahmen gegeben. Dieser ist vor allem aber Werbung für das Business Fußball. Ronaldos Showeinlage dürfte deswegen ein gern gesehener Act gewesen sein.

Im für den europäischen Fußball unbedeutenden Mazedonien kam das Event jedenfalls gut an: Mazedonier sangen "Glory, Glory, Man United", Hoteliers und Wirte freuten sich über ein Zusatzgeschäft und im renovierten Nationalstadion ließen sich sogar schwerbewaffnete Sicherheitskräfte von der Stimmung anstecken und zu Selfies hinreißen.

Vielleicht wird künftig im sonst handballverrückten Mazedonien mehr internationaler Fußball verfolgt. Das ist zumindest die Idee der Uefa. Der nächste Gastgeber des Supercups wird Tallinn sein - dann soll auch Estland vom europäischen Spitzenfußball überzeugt werden.

Ob 2018 noch einmal Real Madrid zu Gast sein wird? Möglich ist das, zumal Leistungsträger wie Isco, 25 Jahre, Casemiro, 25, Toni Kroos, 27 oder Raphaël Varane, 24, ihren Zenit noch nicht erreicht haben, sie können ihr Niveau noch steigern. Mehr Fragezeichen stehen hinter Ronaldo, der bald 33 Jahre alt wird, was im modernen Fußball und bei seinem tempointensiven Spiel bereits bemerkenswert ist. Der drohende Steuerprozess könnte das noch größere Problem werden.

Real Madrid hat zumindest vorgesorgt. Wahrscheinlich wird das Team sogar eine Zukunft ohne Cristiano Ronaldo besser verkraften können als die Uefa. In Skopje war der Portugiese ihr wichtigstes Testimonial.