Das Finale des internationalen Supercups Juventus Turin gegen den AC Mailand hat im Lande heftige Diskussionen ausgelöst - schuld daran ist der Austragungsort: Dschidda in Saudi-Arabien.

In dem Königreich werden grundlegende Menschenrechte missachtet - und die Liga verkauft die Partie am Mittwoch zwischen dem amtierenden Meister und Pokalsieger Juve gegen den Rivalen Milan, Verlierer des Pokalfinals, für sieben Millionen Euro an die Scheichs.

"Dass ein italienischer Supercup in einem islamischen Land ausgetragen wird, in dem Frauen keinen Zugang zum Stadion haben, wenn sie nicht von Männern begleitet werden, ist abscheulich", sagte Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Partei Lega. Der Milan-Fan "werde dieses Match nicht verfolgen". Andere Politiker forderten gar die Absage der Partie, Fans rufen in den sozialen Netzwerken zum TV-Boykott auf - das Spiel wird bei RAI live übertragen.

Frauen nur im Familienblock

Die Serie A erntete noch einmal massiv Kritik, nachdem sie bekannt gab, dass Frauen nicht überall in dem König-Abdullah-Stadion sitzen dürfen - sie hätten durch den Erwerb einer Eintrittskarte nur Zugang in den "Familien"-Bereichen. Serie-A-Boss Gaetano Micciche kann die ganze Aufregung allerdings nicht nachvollziehen.

"Weibliche Zuschauer können ohne männliche Begleitung kommen, allerdings sitzen sie in einem getrennten Tribünenbereich", sagte Micciche und feierte dies als Erfolg: "Bis vor einem Jahr waren sie von allen sportlichen Events ausgeschlossen." Die Liga setzte sich bei den Herrschern zudem dafür ein, dass "Frauen bei den nächsten Spielen, die wir im Land austragen werden, Zugang zu allen Stadionsektoren haben werden." Der abgeschlossene Deal hat eine Laufzeit über drei Jahre. Zudem wies Micciche daraufhin, dass ja auch die Regierung enge Beziehungen nach Riad pflege, das Land sei ein wichtiger Handelspartner.

Während DFL-Chef Christian Seifert zuletzt Punktspiele außerhalb Deutschlands ausgeschlossen hat, findet Italiens Finale im Supercup nun bereits zum zehnten Mal im Ausland statt und wurde bereits in Ländern wie Libyen, Katar oder China gespielt. Doch noch nie war die Aufregung so groß wie diesmal, zumal die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi zuletzt für Aufsehen sorgte.