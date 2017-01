Darmstadts Trainer Frings "Wir lassen uns doch nichts diktieren"

Darmstadts neuer Trainer Torsten Frings redete sich nach der 1:6-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln in Rage - dabei ging es dem ehemaligen Nationalspieler weniger um die Leistung der Mannschaft sondern um das vermeintliche Fehlverhalten seines Spielers Florian Jungwirth. "Ich habe die Nacht auch geträumt, dass wir gewinnen - und jetzt, was soll ich jetzt machen?", sagte der 40-Jährige über Jungwirths "persönlichen Traum", in die USA wechseln zu wollen: "Das ist doch hier kein Wunschkonzert!"

Frings hatte seinen Defensiv-Allrounder gegen den FC nicht für den Kader nominiert. "Er hat die Woche so trainiert, dass er in die USA möchte", sagte Frings: "Das kann man sich als Verein, der pünktlich die Gehälter zahlt, nicht bieten lassen. Wir lassen uns von einem Spieler doch nichts diktieren." Ehe der 28-Jährige ohne adäquaten Ersatz in die Staaten wechseln dürfe, "sitzt er eben sechs Monate auf der Tribüne".

Um doch noch irgendwie in der Bundesliga zu bleiben, brauche Frings Profis, die "daran glauben, das Unmögliche möglich zu machen", sagte der Trainer, der seine Spieler noch auf dem Rasen auf das Derby am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) bei Eintracht Frankfurt eingeschworen hatte.