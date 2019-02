Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat auf die sportliche Krise der vergangenen Wochen und Monate reagiert und seinen einstigen Erfolgstrainer Dirk Schuster freigestellt, wie der Verein mitgeteilt hat. In den vergangenen zehn Spielen hat der Tabellen-14. nur einen Sieg verbucht, am vergangenen Wochenende spielten die Darmstädter in Sandhausen 1:1.

"Aufgrund der starken Gefährdung der in dieser Saison ausgerufenen Ziele und der nicht zufriedenstellenden sportlichen Entwicklung der Mannschaft haben wir uns zu dieser Entscheidung gezwungen gesehen", sagte Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch zur Freistellung Schusters. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Der Abstand der Darmstädter zum Abstiegsrelegationsplatz beträgt lediglich noch vier Zähler. Sie trennten sich auch von den Co-Trainern Sascha Franz und Frank Steinmetz. Als kommende Aufgaben stehen eine Heimspiel gegen Dresden und eine Auswärtspartie bei Arminia Bielefeld an.

In der unteren Tabellenhälfte steht somit nur noch bei Erzgebirge Aue mit Daniel Meyer der Trainer unter Vertrag, der bereits zu Saisonbeginn da war. Vor den Darmstädtern hatten sich bereits Dynamo Dresden, Ingolstadt, Duisburg, Sandhausen, Magdeburg, Bielefeld und vor wenigen Wochen die SpVgg Greuther Fürth von ihren Trainern getrennt.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Schuster hatte den Klub im Dezember 2012 ein erstes Mal übernommen. In der darauffolgenden Saison begann die Erfolgsgeschichte: Schuster führte Darmstadt bis in die Bundesliga und dort in der Spielzeit 2015/2016 auch zum Klassenerhalt. Nach einem kurzen Gastspiel beim FC Augsburg kehrte er im Dezember 2017 nach Darmstadt zurück, der Vertrag des 51-Jährigen besaß noch bis zum 30. Juni 2020 Gültigkeit.