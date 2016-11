Remis im DFB-Testspiel Italiens Festung steht

Die Ausgangslage: Deutschland marschiert in der WM-Qualifikation durch die Gruppe C. Nach vier Siegen aus vier Partien liegt das Team von Joachim Löw mit einer Tordifferenz von 16:0 bereits mit fünf Punkten Vorsprung auf Nordirland auf dem ersten Platz. Italien befindet sich in der Gruppe G punktgleich hinter Spanien auf dem zweiten Platz, zuletzt gewann die "Squadra Azzurra" 4:0 in Liechtenstein. Im Testspiel probierten beide Trainer neue Formationen aus - auf deutscher Seite gab Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg sein Länderspiel-Debüt.

Die Startaufstellungen:

Italien: Buffon - Rugani, Bonucci, Romagnoli - Zappacosta, de Rossi, Parolo, Darmian - Immobile, Belotti, Éder

Deutschland: Leno - Höwedes, Mustafi, Hummels - Kimmich, Rudy, Weigl, Gerhardt - Gündogan, Goretzka - Müller

Ergebnis: trostlos und torlos 0:0. Hier geht es zum Spielbericht.

Kapitän Müller: Nach dem 8:0-Sieg in San Marino hatte Thomas Müller den Zustand des Platzes heftig kritisiert, ein offener Brief von Alan Gasperoni, Funktionär im Nationalen Olympischen Komitee in San Marino war ebenso die Folge wie eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit derartiger Länderspiele. Vielleicht hatte sich Müller auch einfach nur über seine eigene Leistung geärgert. Löw schien die Thematik um den 27-Jährigen jedenfalls wenig zu interessieren, er schickte Müller als DFB-Kapitän auf das Feld.

Müller wird für seine aktive Öffentlichkeitsarbeit der Vortage mit dem Kapitänsamt belohnt. — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) 15. November 2016

Die erste Hälfte: Italien begann angriffsfreudig, hatte durch Éder (9. Minute) und Daniele Rugani (13.) gute Möglichkeiten. Der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile hätte wenig später frei vor Bernd Leno die Führung erzielen können (25.). Leon Goretzka (12.) und Ilkay Gündogan vergaben die besten Chancen für Deutschland.

Die zweite Hälfte: Richtig laut war es im Stadion nur, als Gianluigi Donnarumma für Gianluigi Buffon eingewechselt wurde. 21 Jahre trennen die beiden italienischen Keeper - der Weg für den Generationswechsel im italienischen Tor scheint geebnet. Was passierte aus sportlicher Sicht? Federico Bernardeschi (71.) scheiterte an Leno, Andrea Belotti traf den Pfosten (82.). Mehr Chancen gab es nicht, dafür aber viele Wechsel.

Hochburg San Siro: Italien ist in Mailand seit 44 Spielen unbesiegt (32 Siege, 12 Unentschieden), zuletzt verlor der viermalige Weltmeister dort am 25. Januar 1925 gegen Ungarn (1:2). Die Partie fand damals noch im Campo di Viale Lombardia statt. Im San Siro hat die italienische Nationalmannschaft bislang noch nie verloren, die Festung bleibt nach dem 0:0 gegen Deutschland bestehen.

Videoüberwacht: Zum ersten Mal wurden bei einem Spiel mit deutscher Beteiligung zwei Videoschiedsrichter eingesetzt. Da allerdings keiner der "vier Auslösungsmomente" passierte, erlebten die beiden Unparteiischen einen ereignislosen Arbeitstag.

Erkenntnis des Spiels: Müller trifft auch als DFB-Kapitän nicht. Der Angreifer hat mit Bayern München am kommenden Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) die Chance, endlich wieder ein Tor zu erzielen.