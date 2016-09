Fußball nach der EM: Das ist neu bei Europas Top-Teams

Das namhafteste Match der Länderspielwoche findet in Bari statt. In der apulischen Stadt empfängt Italien den Vizeeuropameister Frankreich (21 Uhr). Aber auch das Duell zwischen Belgien und Spanien in Brüssel (20.45 Uhr) verspricht hochinteressant zu werden, geben doch bei beiden Teams neue Nationaltrainer ihren Einstand.

Italien

Erfolgstrainer Antonio Conte, dessen Azzurri bei der EM Belgien und Spanien geschlagen und Deutschland ins Elfmeterschießen gezwungen haben, ist inzwischen bei Chelsea, wo er bisher ebenfalls sehr erfolgreich ist (vier Siege in vier Pflichtspielen).

Sein Nachfolger hat einen international deutlich kleineren Namen als Conte: Giampiero Ventura, 68, ist 21 Jahre älter als sein Vorgänger. In 20 Trainerstationen im italienischen Vereinsfußball hat Ventura keine Titel gewonnen. Vieles ändern will Ventura offensichtlich nicht. Auch die relative Überalterung des Kaders hat er zunächst nicht angetastet und Spieler wie Andrea Barzagli weiter nominiert, obwohl der Verteidiger bei der WM 2018 37 Jahre alt sein wird.

Einen sehr jungen Debütanten hat Ventura aber erstmals für den A-Kader nominiert: Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma, 17, der mehr als 20 Jahre jünger ist als Stammtorwart Gianluigi Buffon. Ebenfalls neu im Kader: Stürmer Andrea Belotti, den Ventura in der vergangenen Saison bereits bei Torino trainierte.

Frankreich

Bei den Franzosen ist Trainer Didier Deschamps weiter im Amt. Einen radikalen Umbruch hat auch er nicht eingeleitet. Der 35 Jahre alte Routinier Patrice Evra wurde allerdings nicht für die beiden Spiele gegen Italien und den Auftakt der WM-Qualifikation in Weißrussland am Dienstag berücksichtigt. Dafür hat Deschamps drei Debütanten nominiert. Am gespanntesten kann man auf den Dortmunder Zugang Ousmane Dembélé sein. Außerdem sind die beiden Außenverteidiger Sébastien Corchia (Lille OSC) und Djibril Sidibé (AS Monaco) neu im Kader.

Belgien

Nach dem schwachen Auftreten Belgiens bei der EM war die Zeit von Marc Wilmots als Nationalcoach abgelaufen. Da selbst Spieler, etwa Thibaut Courtois und Jan Vertonghen, mehr oder minder offen die taktischen Defizite des früheren Schalkers angesprochen hatten, war Wilmots nicht mehr zu halten.

Kurzzeitig wurden Namen wie Marcello Lippi, Louis van Gaal oder Ralf Rangnick gehandelt. Tatsächlich aber fiel die Wahl des Verbands auf Roberto Martínez. Dem ehemaligen Trainer von Everton schlägt schon vor seinem ersten Spiel Skepsis entgegen. Vielleicht war auch das ein Grund für die Verpflichtung von Thierry Henry als Co-Trainer. Im positiven Fall kann Martínez im Schatten des ehemaligen Weltklassestürmers in Ruhe arbeiten. Im negativen Fall untergräbt Henrys professionell-lockerer Umgang mit den Medien indirekt die Autorität seines Chefs.

Neulinge hat Martínez nicht in seinen ersten belgischen Kader berufen. Das ist nachvollziehbar bei der riesigen Qualität, die ihm zur Verfügung stand und steht.

Spanien

Anders als Martínez, der in Belgien einem de facto gescheiterten Vorgänger nachfolgt, tritt Julen Lopetegui das schwere Erbe von Vicente del Bosque an, der mit Spanien Weltmeister und Europameister geworden ist. Bis Anfang des Jahres arbeitete Lopetegui in Porto, davor wurde er vor allem als Coach spanischer Jugendauswahl-Teams bekannt. Mit der U19 und der U21 wurde er jeweils Europameister.

Personell hat Lopetegui bereits einiges verändert: Kapitän Iker Casillas, den er selbst in Porto trainierte, wurde zunächst nicht berücksichtigt. Seine Kapitänsbinde bekommt Sergio Ramos, die Nummer eins im Tor ist David de Gea von Manchester United. Als dritter Keeper hinter De Gea und Pepe Reina (Napoli) ist Adrián von West Ham United erstmals im Kader dabei.

Kaum ein Trainer der Welt kann auf so gute Offensivspieler zurückgreifen wie der spanische Nationalcoach. Das erkennt man allein schon an den Stürmern, die nicht bei der EM waren und jetzt von Lopetegui zurückgeholt wurden: Diego Costa (Chelsea) und Paco Alcácer (gerade aus Valencia nach Barcelona gewechselt) sind zurück im Team, sie ergänzen Álvaro Morata (Real Madrid) und Nolito (Manchester City).

Auch Jungstar Marco Asensio von Real Madrid und Bayerns Javi Martínez kehren nach verpasster EM zurück in die Mannschaft. Aber damit nicht genug: Lopetegui hat den französischen U21-Nationalspieler Aymeric Laporte überredet, sich in Spanien einbürgern zu lassen, wie die Sportzeitung "Marca" in einer Titelgeschichte berichtete. Laporte war von Didier Deschamps für die EM in Frankreich nicht berücksichtigt worden.