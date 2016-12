Siegesserie Walisischer Klub stellt Weltrekord von Ajax ein

The New Saints, Rekordmeister der walisischen Fußball-Liga Welch Premier League, hat am zweiten Weihnachtsfeiertag sein 26. Pflichtspiel hintereinander gewonnen - und damit einen Weltrekord egalisiert.

Aufgestellt wurde der Rekord im Jahr 1972 von Ajax Amsterdam. Der niederländische Topklub um den legendären Spieler Johan Cruyff, der in diesem Jahr im Alter von 68 Jahren an Lungenkrebs starb, blieb 1972 26 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen.

In der Saison 1995/96 war Ajax nah dran, seinen eigenen Rekord zu wiederholen: Das Team um Spieler wie Edwin van der Sar und Frank und Ronald de Boer blieb 25 Spiele lang unbesiegt.

Die Waliser stellten den Rekord mit einem 4:0 (2:0) gegen Cefn Druids ein. Mit einem weiteren Sieg im Rückspiel am 30. Dezember würden The New Saints zum alleinigen Weltrekordler avancieren.