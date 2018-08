Drei Thesen zur Bundesliga Namen schießen keine Tore

1. Große Namen schießen noch keine Tore

Mit Kevin Volland, Lucas Alario, Julian Brandt, Leon Bailey und Kai Havertz ist Bayer Leverkusen den Namen nach mit einer sehr offensiven Ausrichtung in das Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach gegangen. In der Anfangsphase des Spiels schienen diese Namen auch zu halten, was man sich von ihnen versprach: Während Brandt und Bailey über die Flügel vorstießen, sorgten Volland und Alario in der Zentrale für Unruhe. Aber das nur für eine kurze Phase.

Die Gladbacher auf der anderen Seite verzichteten zunächst auf ihren neuen und teuren Mittelstürmer Alassane Pléa und stellten stattdessen den altbewährten Raffael hoch in die Zentrale. Etwas hinter ihm agierte Thorgan Hazard und etwas tiefer Fabian Johnson. Auf den Halbpositionen ackerten die beiden Achter Jonas Hofmann und der erst 21-jährige Florian Neuhaus. Mit Erfolg: Am Ende gaben die Fohlen 18 Schüsse ab, 16 davon innerhalb des Sechzehners.

Die so offensivstark besetzten Gäste kamen "nur" auf 14 Abschlüsse, von denen lediglich drei in Richtung Tor gingen. Deutlich zu wenig für das Leverkusener Personal und Potenzial. Wenn Bayer in dieser Saison oben mitspielen will, muss auch Sturm und Drang drin sein, wo Sturm und Drang draufsteht.

2. Gladbach hat seine innere Mitte gefunden

Die beiden Achter waren das größte Plus der Gladbacher. Hofmann und Neuhaus sorgten im Umschaltspiel für eine offensive Wucht, die eigentlich Leverkusen für sich vereinnahmen wollte.

Johnson agierte als Verbindungsspieler, hing mit nur 29 Ballaktionen etwas in der Luft, schaffte durch seine Laufwege aber Platz für die beiden aufstrebenden Mittelfeldasse. Hofmann und Neuhaus kamen auf eine Passquote von über 90 Prozent. Übrigens: Bundestrainer Joachim Löw konnte sich die zwei Spieler im Stadion angucken. Und im Zentrum gibt es seit dem Rücktritt von Mesut Özil Bedarf.

Tobias Strobl machte als einziger Sechser den klassischen Abräumer, konzentrierte sich voll und ganz auf die Defensivarbeit und die Absicherung bei gegnerischen Kontern. Trainer Dieter Hecking hatte sich vor der Partie zwischen Strobl und Christoph Kramer entscheiden müssen, hieß es. Warum er keinen der anderen, offensiveren Spieler opferte, zeigte sich in den 90 Minuten.

3. Frankfurt war nie weg

Eintracht Frankfurt war nach der klaren Niederlage im Supercup gegen den FC Bayern und dem überraschenden Pokalaus gegen den SSV Ulm eigentlich schon abgeschrieben - ebenso ihr Trainer Adi Hütter. Der wusste gegen Freiburg aber zu überraschen: Hatte er in der Vorbereitung eine Dreierkette etabliert, die in den beiden ersten Pflichtspielen versagt hatte, stellte er gegen Freiburg um, setzte auf Altbewährtes: Viererkette, zwei Sechser - oder einfacher formuliert: mehr Stabilität.

AFP Adi Hütter

Das gelang in Freiburg derart gut, dass zu bezweifeln ist, ob in Frankfurt in dieser Saison noch einmal die Variante mit den drei Verteidigern zu sehen sein wird. Wobei das eine System nicht gleich das andere ausschließen sollte. Taktische Variabilität könnte ein großes Plus sein - gerade, wenn Frankfurt in der Woche auch noch in der Europa League aktiv ist. Die Eintracht ist nicht zurück - denn sie war niemals weg.