+++ Unter Zeitdruck +++

Courtois drängt auf seinen Wechsel zu Real



Torhüter Thibaut Courtois möchte unbedingt zu Real Madrid wechseln und hat sich deshalb entschieden, dem Training seines bisherigen Klubs fernzubleiben. Der Belgier hätte am Montag seine Arbeit beim FC Chelsea wieder aufnehmen müssen, fehlt nun aber schon den zweiten Tag in Folge unentschuldigt.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sein Berater Christophe Henrotay gegenüber Sky Sports gesagt, Courtois habe den Chelsea-Verantwortlichen deutlich gemacht, er sehe seine Zukunft in Madrid. "Für ihn ist es eine wichtige Entscheidung, denn er will näher bei seiner Familie sein. Und es gibt ein Angebot, das Chelsea akzeptieren sollte", sagte Henrotay. Courtois' Kinder leben in Madrid, von 2011 bis 2014 spielte er bei Atlético.

Chelsea will jedoch nicht mit Willy Caballero, 36, oder dem 38-jährigen Robert Green als Stammtorhüter in die Saison gehen. In der Premier League endet das Transferfenster bereits am kommenden Donnerstag (9. August), die Blues stehen deshalb unter Zeitdruck. Englische Medien berichten von einem Interesse an Jack Butland (Stoke City), zudem gibt es Gerüchte um einen Wechsel von Atléticos Jan Oblak, der jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro haben soll. (krä/sid)

+++ Bereits fix +++

Nächster Versuch für Hart in der Premier League

Der langjährige englische Nationaltorwart Joe Hart wird definitiv nicht der neue Mann beim FC Chelsea. Hart wechselt innerhalb der Premier League von Manchester City zum Ligakonkurrenten FC Burnley. Der 31-Jährige erhielt beim Europa-League-Teilnehmer einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine weitere Spielzeit. Die Ablöse beträgt umgerechnet vier Millionen Euro.

Der 75-malige Nationalspieler verlässt ManCity nach zwölf Jahren, in denen er mit den Skyblues zweimal die englische Meisterschaft sowie den FA Cup gewann. Unter dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola hatte Hart vor zwei Jahren allerdings seinen Stammplatz verloren. Zuletzt war er an West Ham United ausgeliehen, wo er aber ebenfalls nur noch die Nummer zwei war. (krä/sid)

Leverkusen vergibt Kießlings Rückennummer

Bayer Leverkusen hat für die kommende Saison der Bundesliga den schwedischen WM-Teilnehmer Isaac Kiese Thelin verpflichtet. Der Stürmer kommt auf Leihbasis für ein Jahr vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht nach Leverkusen. Der finnische Angreifer Joel Pohjanpalo fällt wegen einer Durchblutungsstörung im rechten Bein vorerst aus, deshalb sah sich der Bundesligist genötigt, eine weitere Alternative zu verpflichten.

REUTERS Isaac Kiese Thelin

"Isaac stellt eine zusätzliche Option für unser Offensivspiel dar. Durch ihn werden wir im Angriff noch variabler", sagte Bayer-Trainer Heiko Herrlich. Kiese Thelin bekommt in Leverkusen die Rückennummer 11, die jahrelang Stefan Kießling trug. Kießling hatte seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet. Der 26-Jährige muss sich im Kampf um einen Stammplatz gegen Lucas Alario und Kevin Volland durchsetzen - eine äußerst schwierige Aufgabe. (krä/dpa)

+++ Gerüchteküche +++

Kovavic vor Wechsel zu Chelsea?

Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, steht Mateo Kovacic vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Der zentrale Mittelfeldspieler, der in der letzten Saison in 36 Pflichtspielen für Real Madrid zum Einsatz kam, soll demnach unzufrieden mit seiner Rolle bei den Madrilenen sein und Chelsea-Trainer Maurizio Sarri eine weitere Alternative im Mittelfeld ermöglichen. Bei den Londonern stünde der kroatische Nationalspieler vor einem Konkurrenzkampf mit Weltmeister N'Golo Kanté oder Cesc Fàbregas. Eine Einsatzgarantie sieht anders aus. (leo)