+++ Fußball-Transferticker +++ Real bestätigt den besseren Torwart-Deal

+++ Bereits fix +++

Kepa-Courtois-Deal perfekt

Rechtzeitig vor dem am heutigen Donnerstag anstehenden Ende der Transferperiode in der Premier League hat der FC Chelsea seine Not auf der Torhüterposition beendet. Der wechselwillige Thibaut Courtois darf zu Real Madrid wechseln, dafür kommt Kepa, 23, von Athletic Bilbao nach London. Der Baske wird dank einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro zum teuersten Torwart der Fußball-Historie. Real und Chelsea bestätigten die Transfers.

Der 26-jährige Courtois soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge 35 Millionen Euro kosten. Er wird bei den Königlichen als neue Nummer eins in die Saison gehen und den nie ganz unumstrittenen Keylor Navas verdrängen. Außerdem wird der kroatische Mittelfeldspieler Mateo Kovacic für ein Jahr von Madrid an die Blues ausgeliehen.

"Viele Dinge haben zusammengepasst: All die Titel, die anderen Spieler, die Stadt und die Premier League. Es ist eine wichtige Entscheidung für mich, meine Karriere und mein persönliches Leben", sagte Kepa nach seiner Ankunft an der Stamford Bridge. Kepa absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 53 Spiele für die Basken in Spaniens La Liga und war bei der Weltmeisterschaft in Russland der Ersatz für David de Gea.

Courtois, der bei der WM zum besten Schlussmann des Turniers gewählt worden war, hatte bereits von 2011 bis 2014 in Spanien bei Atlético Madrid gespielt. Er will laut seinem Berater näher bei seiner Familie sein, die in der spanischen Hauptstadt lebt. (krä/sid)

+++ Gerüchteküche +++

PSG und Boateng legen los

Es könnte das Thema auf dem Transfermarkt der kommenden Wochen werden: Der mögliche Wechsel von Bayern Münchens Nationalspieler Jérôme Boateng zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain nimmt angeblich konkretere Formen an. Laut der "Fußball-Bild" sollen in diesen Tagen die Verhandlungen zwischen dem Weltmeister von 2014 und dem neuen Klub von Trainer Thomas Tuchel beginnen. Zu Wochenbeginn hatte Boateng einem Transfer zum englischen Rekordmeister Manchester United eine Absage erteilt.

Ein offizielles Angebot für Boateng liegt noch nicht vor, die Bayern fordern laut der Zeitung angeblich 50 Millionen Euro für den 29-Jährigen. Anders als in der Premier League ist das Transferfenster in Frankreich noch bis zum 31. August geöffnet, Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021. PSG kann aufgrund von Financial-Fairplay-Auflagen der Uefa allerdings nicht frei auf dem Transfermarkt agieren, derzeit liegen die Ausgaben noch um rund 70 Millionen Euro höher. Für einen Boateng-Kauf müssen die Pariser zunächst noch weitere Spieler verkaufen. (krä/sid)

Getty Images Danny Rose (l.)

Schalke denkt über einen Verteidiger aus der Premier League nach

Der FC Schalke würde gerne noch einen Außenverteidiger verpflichten, da Bastian Oczipka wegen einer Verletzung noch lange ausfallen wird. Douglas Santos vom Hamburger SV wird es vermutlich nicht, dafür haben die Königsblauen laut dem TV-Sender Sky nun Interesse an Danny Rose von Tottenham. Der englische WM-Teilnehmer kam in der vergangenen Saison aufgrund von Verletzungsproblemen nur auf 17 Pflichtspiele für die Spurs und scheint im Kampf um einen Stammplatz auch in dieser Spielzeit schlechte Aussichten zu haben. Schalke will Rose allerdings nur ausleihen. Es ist fraglich, ob Tottenham daran Interesse hat. (krä)