Bundesliga-Abstiegskandidat Thomas Doll wird Trainer bei Hannover 96

Thomas Doll ist neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Der 52-Jährige wird Nachfolger des am Sonntag beurlaubten André Breitenreiter. Dies teilte der Klub am Sonntagabend mit.

Erst am Vormittag hatte 96 die Trennung von Breitenreiter bekanntgegeben. Hannover steht derzeit auf dem 17. Tabellenplatz und damit auf einem direkten Abstiegsrang. Das Team hat bisher erst elf Punkte errungen.

"Er hat bei all seinen bisherigen Stationen erfolgreiche Arbeit geleistet und immer wieder den Nachweis erbracht, dass er vorgegebene Ziele erreicht - sowohl im Kampf um den Klassenerhalt als auch um Titel und die Teilnahme am internationalen Geschäft", sagte Manager Horst Heldt: "Er kennt die Bundesliga in- und auswendig."

Hannover vollzog damit nach dem 1:5 bei Borussia Dortmund die dritte Trainerentlassung der Bundesliga-Saison - zuvor mussten Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen) und Tayfun Korkut (VfB Stuttgart) gehen. Bereits nach dem 0:1 gegen Werder Bremen zum Auftakt der Rückrunde hatte es Berichte über eine bevorstehende Trennung von Breitenreiter gegeben.

Der ehemalige DDR-Auswahlspieler Doll begann seine Trainerkarriere beim Hamburger SV. Borussia Dortmund rettete er 2007 vor dem Abstieg, verließ die Westfalen aber bereits ein Jahr später wieder. Seinen größten Erfolg feierte er in Ungarn, als er 2016 mit Ferencvaros Budapest Meister wurde.