Start in WM-Qualifikation: Müller müllert, Götze "macht nichts"

Es war ein deutliches Halten, eine Gelbe Karte hätte es im Spiel wohl dafür gegeben. Aber Thomas Müller riss sich von dem zerrenden Fan los und setzte seinen Weg fort.

Der kleine Junge, einer von vielen Anhängern, die begeistert "Muller, Muller" oder "Kroos, Kroos" brüllten und um Fotos und Autogramme baten, blieb hinter dem Absperrgitter zurück und beobachtete, wie Müller auf den Bus zuging. Kurz vor der Tür bemerkte er, dass ein Bus mit einer norwegischen Flagge wohl doch nicht der richtige sein kann. Müller drehte sich um und fand noch den richtigen.

Diese Szene, die sich so vor dem Ullevaal-Stadion in Oslo abspielte, passte zu Thomas Müller und seinen unkonventionellen Laufwegen. Der ganze Abend passte mal wieder, denn Müller schoss zwei Tore und leistete eine Vorlage zum 3:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft, die ganz souverän in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 startete.

DPA

"Das bringt mir wieder ein bisschen Ruhe vor den Fragen, warum es nicht klappt", sagte der Münchner, der sich den ganzen Sommer über mit eben jener Kernfrage auseinandersetzen musste. Er hatte sie sich ja selbst gestellt während der Europameisterschaft, als ihm in sechs Spielen kein einziger Treffer gelungen war. "Das hat an ihm genagt", sagte auch Bundestrainer Joachim Löw, der die Flaute mit "Pech an den Schuhen" erklärte, was schlecht zu widerlegen ist, aber nach den Eindrücken aus Frankreich auch nur ein Teil der Wahrheit.

Das Spiel gegen arg limitierte Norweger zeigte wieder den einzigartigen Müller, der Bälle ins Tor stochert und präzise köpft, Räume findet, die anderen ewig verbaut bleiben, schnell kombiniert und Situationen erfasst.

"Ich habe nie an der grundsätzlichen Qualität meines Torabschlusses gezweifelt", sagte Müller, dessen Bilanz nun bei 34 Treffern in 79 Länderspielen steht. "Die Mannschaft wollte, ich wollte, aber das war bei der EM nicht anders", blickte Müller nochmals auf die schwierige Phase zurück, die nun überwunden scheint. "Das tut ihm gut für den Rest der Saison", gab Löw sogar schon Entwarnung für ein ganzes Jahr.

"Götze gibt einem das Gefühl, dass er nichts macht"

Notgedrungen musste er bei Mario Götze zurückhaltender sein. Der Dortmunder, der als Mittelstürmer kaum ins Spiel eingebunden war, fiel gegenüber seinen Mannschaftskollegen teils deutlich ab und Jens Lehmann, dem Fernsehexperten beim TV-Sender RTL, unangenehm auf. "Ich habe keinen Sprint gesehen, ich habe nichts gesehen. Mario Götze gibt einem immer das Gefühl, dass er nichts macht", sagte der ehemalige Nationaltorhüter.

Der Bundestrainer gab zu, dass "Mario noch ein paar Spiele braucht", um körperlich wieder in beste Verfassung zu kommen. Auf der Positivliste Löws fanden sich "sehr gute Phasen im Training" und die Beobachtung, dass Götze "wieder ein Lächeln im Gesicht" trage. Der Bundestrainer führte dies auf den Vereinswechsel zu Borussia Dortmund zurück.

Götze erklärte seinen schwachen Auftritt so: "Es war für mich ein schwieriges Spiel, weil viel über außen lief." Müller verteidigte seinen ehemaligen Vereinskollegen, der den "undankbaren Job" erledigt habe, gegen sehr defensive Norweger deren zentrale Verteidiger zu binden. So seien Räume entstanden, die deutsche Spieler mit Tempo gefunden hätten.

Das sei eben ein wichtiger Teil des Plans gewesen. Der andere, das war von der ersten Minute zu erkennen, war das Einrücken der nominell äußeren Mittelfeldspieler, um Platz für die sehr offensiven Außenverteidiger zu schaffen. "Es werden wieder mehr Flanken geschlagen, weil man gesehen hat, dass man mit einfachem Ballbesitz nicht weiterkommt", sagte Oliver Bierhoff.

Der Manager nutzte den gelungenen Abend von Oslo, um eine Fehleranalyse vorzunehmen, die Löw im Detail erst für die kommenden Wochen angekündigt hatte. "Tiki-Taka kann dazu führen, dass du spielst wie im Handball", sagte Bierhoff und meinte ödes Passspiel um den Kreis. Es reiche "nicht immer nur, in die Füße zu spielen", wechselte der Manager dann wieder in die richtige Sportart und folgerte: "Du musst auch mit hohem Tempo in die Tiefe gehen." Das klang so, als sei der richtige Weg für die EM in Frankreich gefunden worden - allerdings drei Monate zu spät.