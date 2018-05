Vorstellung bei Paris Saint-Germain Bonjour Tü-chel!

Nach einer kurzen Begrüßung und einigen warmen Worten übergab PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi das Wort an seinen neuen Trainer. Und Thomas Tuchel überraschte bei seiner erste Pressekonferenz als Trainer von Paris Saint-German mit einem ausgefeilten Eröffnungsstatement auf Französisch. Nur die Nachfragen, da bitte er um Verständnis, die werde er vermutlich auf Englisch beantworten.





In den folgenden 30 Minuten lieferte der 44-Jährige die zu erwartenden vagen Antworten auf die zu erwartenden konkreten Fragen. Gleichzeitig aber ließ der ehrgeizige Coach durchblicken, dass er eine klare Vorstellung von der Zukunft der Pariser hat.

Wird er große Titel gewinnen? "Es ist zu früh, darüber zu reden. Vor dem ersten Training, vor dem ersten Spiel. Es geht erst mal darum, eine bestimmte Atmosphäre in der Mannschaft zu schaffen. Die kleinen Dinge sind da die großen Dinge. Aber fragen Sie mich noch einmal im Frühling, dann werde ich Ihnen ganz genau sagen können, ob wir bereit sind oder nicht."

Wird er neue Spieler holen? "Wenn das Transferfenster heute schließen würde, wäre ich happy. Ich stelle keine Forderungen. Ich will das Team erst mal kennenlernen. Ich vertraue dem Team und den Leuten, die es zusammengestellt haben. Wenn wir aber feststellen, dass wir noch jemanden brauchen, dann werden wir darüber reden. Erst mal ist es gut, geduldig zu sein."

Kommt Gianluigi Buffon? "Er ist eine imposante Person. Im Moment haben wir zwei Keeper. Ich muss mich erst mal an den Gedanken an ein Juventus ohne Buffon, an ein Italien ohne Buffon gewöhnen."

Tuchel weiß um die hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt werden. Dafür muss er nur auf die zwei Amtszeiten seines Vorgängers schauen. Unai Emery, der zuvor mit dem FC Sevilla immerhin dreimal in Folge die Europa League gewinnen konnte, hatte in seiner ersten PSG-Saison zunächst den nationalen Titel verpasst, bevor er nun mit dem Double aus Meisterschaft und Pokal abtrat. In der Champions League war für das Starensemble zweimal das Achtelfinale Endstation. Insgesamt zu wenig für die ehrgeizige Klub-Führung.

Und nun also der international relativ unerfahrene Tuchel, dessen Verpflichtung die französische Sportzeitung "L'Équipe" auf ihrer Titelseite als "gewagt" bezeichnete und den 44-Jährigen wie folgt zusammenfasste: "Ein junger Trainer, noch mager an Erfolgen, aber mit extravagantem Stil."

Wird er mit dem Stars zurechtkommen? "Herausragende Spieler müssen speziell behandelt werden, das ist doch klar. Meiner Meinung nach sind die besten Spieler aber auch diejenigen, die am härtesten arbeiten. Ich habe keine Angst vor den Stars, denn sie wissen ganz genau, was es braucht, um erfolgreich zu sein."

Was denkt er über Neymar? "Ich habe ihn am Sonntag getroffen. Das war wichtig für mich. Wir haben über Fußball gesprochen. Neben mir waren ein Flipchart und ein paar Stifte. Und wenn neben mir ein Flipchart und Stifte sind, dann male ich auch los. Ich habe ein Lächeln auf seinem Gesicht gesehen. Das ist genau das, was ich will."

Es war ein durchaus souveräner Auftritt eines Trainers, den man in Deutschland häufig eher verbissen erlebt hatte. Sein Bestreben, die französischen Fragen auch ohne Ohrstöpsel zu verstehen, seine Versuche, in der Landessprache seines neuen Vereins zu antworten - all das sollte sicher auch zeigen: Ich bin gekommen, um zu bleiben. Und ja, ich weiß, ich bin international unerfahren. Aber ich gebe mir alle Mühe.

PSG-Präsident Al-Khelaifi überließ seinem neuen Trainer die Bühne. Gegenüber "L'Équipe" hatte er zuvor bereits Tuchels "spektakulären und offensiven" Spielstil gelobt. Der Trainer sei "eine Persönlichkeit und fordernd in der täglichen Arbeit. Aber wir haben ihn nicht nur wegen seiner Charakterstärke ausgewählt. Seine Philosophie gefällt uns." Gleichzeitig machte der Klub-Chef aber auch klar, was in Paris von Tuchel erwartet wird: "Natürlich wollen wir in der Champions League so weit wie möglich kommen."

Bis es aber so weit ist, hielt der Trainer sogar noch eine für ihn ungewohnt blumige Ausführung über seine neue Wirkungsstätte parat: "Paris ist die Stadt der Liebe, des Lichts, die Stadt der Romantik, des Abenteuers", sagte er zunächst auf Französisch, um dann in Englisch fortzufahren: "Ich will, dass wir so spielen - offensiv und intensiv -, dass sich die Fans auch in das Team verlieben."