Als Paris Saint-Germain zum ersten Mal unter Trainer Thomas Tuchel mit dem Bus zu einem Auswärtsspiel fuhr, bestellte der italienische Spielmacher Marco Verratti eine Cola. Zu seiner Überraschung musste er feststellen, dass es keine gab. Unglaublich! Thomas Tuchel hatte sämtliche Softdrinks und Sandwiches verboten. Verratti hat die Botschaft verstanden und seine Trinkgewohnheiten geändert, wenn auch vielleicht nicht ganz so, wie Tuchel sich das vorgestellt hatte: Anfang November wurde er von der Polizei mit Alkohol am Steuer erwischt.

Tuchel trainiert einen ungewöhnlichen Spitzenklub. Bei PSG sind die Stars dem Vernehmen nach nicht besonders motiviert. Wenn diese Spieler sich Woche für Woche bis ans Maximum pushen wollten, würden sie wohl kaum hier spielen, in der französischen Provinzliga. Mit 13 Siegen und 45 geschossenen Toren in 13 Spielen ist der größte nationale Gegner für PSG die Langeweile. Tuchel muss sein Team zur Leistung anstacheln.

Und das muss er schnell tun: Wenn PSG das Heimspiel gegen den FC Liverpool (Mittwoch, 20.45 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) nicht gewinnt, werden die Franzosen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in der Champions League überwintern. Das würde ihre Saison ruinieren, weil es so gut wie niemanden interessiert, dass sie die unausweichliche sechste französische Meisterschaft in den vergangenen sieben Jahren gewinnen werden. Wie geht Tuchel mit dieser Aufgabe um?

"Es gefällt uns, dass er so direkt ist"

In Paris ist er eigentlich nur ein Funktionär mit weniger Einfluss als Stars wie Neymar und Kylian Mbappé. Folgerichtig hat sich der emotionale, kratzbürstige, autoritäre Trainer aus Mainz und Dortmund an seinem neuen Arbeitsplatz in eine etwas geselligere Person entwickelt. Als er bei PSG unterschrieb, begann seine Charme-Offensive.

Er hat sich noch vor der WM zweimal mit Neymar getroffen und ihn vom linken Flügel in die Zentrale hinter die Spitzen auf die Zehn gezogen. "Wir müssen versuchen, eine Struktur zu entwickeln, die Neymar die Chance gibt, der bestmögliche Neymar zu sein", sagte Tuchel.

Der Trainer hat Sprachkurse absolviert, um sein Französisch und Spanisch zu verbessern (obwohl viele Spieler, die schon seit Jahren bei PSG spielen, kaum französisch sprechen; Zlatan Ibrahimovic war sogar stolz darauf, die Sprache nie gelernt zu haben). In der Saisonvorbereitung hat Tuchel seine Spieler viel härter arbeiten lassen, als sie es gewöhnt waren, aber er ist auch mit ihnen in Nachtklubs gegangen und hat als obligatorisches Einführungsritual "Happy" von Pharrell Williams gesungen.

Viel mehr als sein Vorgänger Unai Emery hat er die Mannschaft ebenso für sich eingenommen wie die Mitarbeiter und die Fans, die seinen Namen rufen, wenn die Mannschaftsvorstellungen aufgerufen werden. "Wir sprechen viel mit ihm. Es gefällt uns, dass er so direkt ist", sagt Verratti.

Taktische Innovation trifft auf träge Stars

Direkt ist Tuchel vor allem, wenn es um Disziplin geht. Die PSG-Spieler hatten die Angewohnheit, beim Training Sachen in der Kabine zu vergessen und dann zurückzulaufen, um sie zu holen. Zu spät zu Besprechungen zu kommen, war fast schon normal. Tuchel bestrafte Mbappé und Adrien Rabiot für derartige Undiszipliniertheiten, indem er sie im großen französischen Duell gegen Marseille auf die Bank setzte - natürlich gewann PSG trotzdem. Er war auch in den bei seinen Spielern besonders beliebten Restaurants und Nachtklubs, um sich dort mit den Mitarbeitern zu unterhalten.

Und er hat sein Team taktisch weitergebracht. Jahrelang beherrschte PSG im Prinzip nur den Vorwärtsgang, das aggressive, auf Ballbesitz ausgelegte 4-3-3. Tuchel lässt manchmal im 3-4-3 spielen und hat PSG das Kontern beigebracht.

Video AFP

Nur das rasante Gegenpressing, das in Deutschland mittlerweile zum Standard geworden ist, scheint seiner Mannschaft nicht zu liegen. Das liegt einerseits daran, dass der Verein versäumt hat, einen Weltklassespieler für das defensive Mittelfeld zu verpflichten, andererseits daran, dass die teuersten Spieler der Welt, Mbappé und Neymar, nicht genug Lauf- und Defensivarbeit leisten.

Während PSGs 2:3-Niederlage in Liverpool im September hat eine Kamera Tuchel dabei gefilmt, wie er von der Seitenlinie den trägen Neymar angeschrien hat, weil der Brasilianer nicht ernsthaft versucht hat, ein Gegentor zu verhindern. Und nach dem Unentschieden gegen Napoli zu Hause lamentierte Tuchel: "Wir waren nicht mutig genug, die Räume höher zu schließen."

Es bleibt die Frage, wo PSG steht

Die Spannungen zwischen seinem hart fürs Kollektiv arbeitenden Mittelstürmer Edinson Cavani und dem Individualisten Neymar schwappen manchmal über wie gerade beim Freundschaftsspiel zwischen Uruguay und Brasilien in England: Cavani foulte Neymar, der sich in seiner typischen Art über den Rasen rollte und dann weigerte, Cavanis Hand zur Entschuldigung anzunehmen. Daraufhin schrie Cavani ihn an.

Aber was soll man machen, wenn man nur der Trainer ist? In der PSG-Seifenoper spielt Tuchel eine Nebenrolle. Die jüngsten Enthüllungen im Rahmen der Football Leaks, an denen der SPIEGEL maßgeblich beteiligt ist, haben für wesentlich größere Schlagzeilen gesorgt:

Sie haben gezeigt, wie der Verein gegen die Regeln des Financial Fairplay verstoßen hat;

sie haben aufgedeckt, dass PSG versucht hat, die Anzahl der schwarzen Spieler in der Nachwuchsakademie zu limitieren, was zu Ermittlungen wegen Diskriminierung geführt hat;

und sie haben nachgewiesen, dass Spieler sogenannte "Ethikklauseln" in ihren Verträgen haben, die ihnen finanzielle Vorteile bringen, wenn sie nach Spielen zu den Fans gehen.

Trotz aller Investments und halbseidener Tricks hat es PSG auch nach sieben Jahren in Besitz der Scheichs aus Katar noch nicht mal geschafft, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Damit bleibt die große Frage, wo PSG eigentlich steht. Tuchel könnte diese Frage beantworten, wenn er die Champions League gewinnen kann, aber dieses Ziel scheint im Moment in weiter Ferne zu liegen.