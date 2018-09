Zu den ersten Amsthandlungen des Thomas Tuchel als Trainer von Paris Saint-Germain gehörte es, den Spielern vorzuschreiben, was sie essen und trinken dürfen. Die Zeitschrift "France Football" berichtete im Juli, Tuchel habe seinen Stars strikte Ernährungsvorgaben gemacht, er habe ihnen etwa die Limonade gestrichen. Zudem soll er die Besitzer beliebter Nachtklubs gebeten haben, sie mögen ihn informieren, falls PSG-Profis auftauchen sollten.

Es ist eine bizarre Vorstellung: Thomas Tuchel, dessen größter Erfolg der DFB-Pokalsieg 2017 gewesen ist, verbietet Neymar die Cola und Kylian Mbappé das Feiern. Kann das gut gehen?

Es geht gut. Bisher jedenfalls. Den Supercup gewann Paris erwartungsgemäß (4:0 gegen Monaco), es folgten fünf Siege aus fünf Ligaspielen, Torverhältnis: 17:4. Es gab noch keine Partie, in der das Team weniger als drei Treffer erzielt hat. Es gab aber auch noch keine Partie, in der es ernsthaft gefordert wurde. Der Härtetest folgt am Abend, wenn es in der Champions League zum FC Liverpool geht, dem Vorjahresfinalisten (20.45 Uhr, Stream: DAZN, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Tuchel gegen Jürgen Klopp, die alten Bruchweg-Boys im Duell, das verspricht beste Unterhaltung.

Vorschriften auch auf dem Spielfeld

Während sich in Liverpool Trainer Klopp und die Mannschaft längst gefunden haben, sind PSG und Tuchel noch dabei, sich zu beschnuppern. Tuchel ist nach Engagements in Dortmund und Mainz erstmals bei einem Klub angestellt, der zu Europas Elite gehört. Umgekehrt dürften seine Vorschriften auch neu sein für die Pariser Superstars. Zumal auch auf dem Spielfeld.

Video: Neuanfang in Paris - das Experiment des Monsieur Tuchel

Video AFP

Anders als etwa Klopp setzt Tuchel auf Positionsspiel. Das bedeutet, dass er seiner Mannschaft Zonen vorgibt, die je nach Spielsituation besetzt sein müssen. Im Ballbesitzspiel erhält das Team eine feste Struktur. Im Idealfall weiß jeder Profi stets, wo der Mitspieler steht.

Als Tuchel im Sommer 2015 in Dortmund auf Klopp folgte und das Positionsspiel den Klopp'schen Umschaltfokus ablöste, entwickelte der BVB eine neue Offensivwucht. 82 Treffer erzielte das Team in Tuchels erster Saison, fast doppelt so viele wie im Vorjahr unter Klopp. Bereits in seinen ersten Wochen in Dortmund fielen die Tore, als befolgten die Spieler ein Schema.

"Die Spieler müssen Respekt haben"

Wer sich die bisherigen PSG-Partien unter Tuchel ansieht, erkennt zwar Muster. Treffer fallen aber nicht wie in der Dortmunder Anfangsphase, als wären sie am Reißbrett entworfen worden; sie fallen vor allem aufgrund der individuellen Klasse der Stürmerstars.

Es ist ein grundsätzliches Spannungsfeld für Tuchel in Paris: Wie bringt er seine Vorgaben mit den Freigeistern in der Offensive zusammen? Während eines TV-Auftritts beim Sender RMC lieferte Tuchel jüngst Antworten.

"Die Spieler müssen Respekt haben vor den Räumen des anderen. Auch die großen Spieler", sagte Tuchel. Neymar zum Beispiel. In der vergangenen Saison hatte der Brasilianer nicht gewartet, bis die Mitspieler ihn gefunden hatten; er schnappte sich die Bälle selbst und trieb die Pariser Angriffe voran. Mit Erfolg, davon zeugen 32 Torbeteiligungen in 20 Einsätzen in der Ligue 1.

Zuletzt setzte Tuchel den 26-Jährigen im offensiven Mittelfeld ein, zwischen Sturm und defensivem Zentrum. Dort sollte Neymar abwarten, ehe ihn Pässe seiner Mitspieler erreichen.

"Wir müssen unseren Mitspielern den Raum gönnen, in dem sie stehen", sagt Tuchel. Er sagt aber auch: "Sobald die Spieler in diesen Räumen gefunden werden, gebe ich nichts mehr vor." Dann nämlich fänden Neymar oder Mbappé Lösungen, die eben nur sie finden. Gerade Neymar sei "ein Künstler", so Tuchel: "Es gibt verschiedene Arten von Anführern, aber er ist ein ganz besonderer Schlüsselspieler".

Vielleicht sind die Anforderungen, die Tuchel an seine Spieler stellt, auch in anderer Hinsicht wertvoll. Meisterschaft, Pokal, Supercup, das alles gewann PSG auch unter seinen Vorgängern. In der Champions League aber, dem Wettbewerb, den der Klub so sehnlich gewinnen möchte, war in den vergangenen Jahren stets spätestens im Viertelfinale Schluss.

Womöglich liegt der Grund dafür, neben der Stärke von Gegnern wie Barcelona und Real Madrid, auch darin, dass die Spieler im Alltag der Ligue 1 nicht genug gefordert sind, um auf den Punkt da zu sein, wenn es zählt. Woche für Woche gegen Dijon und Toulouse anzutreten, um dann plötzlich Real zu schlagen, das könnte eine mentale Hürde sein, die fast ebenso hoch ist wie die rein sportliche.

Tuchel aber geht jedes Spiel an, als wäre es ein Endspiel. Das mag klingen wie eine Floskel. Nach seinem Start in Dortmund aber staunten die BVB-Profis nicht schlecht, als Tuchel selbst für unbedeutende Testspiele gegen zweitklassige Gegner aus Scouting-Dossiers zitierte. Er meint das ernst. Im besten Fall überträgt sich diese Ernsthaftigkeit auf seine Mannschaft, es entsteht ein Geist, wie ihn Champions-League-Gewinner entwickeln. Genau das ist Tuchels Mission. Das Spiel gegen Liverpool könnte das Vertrauen zwischen Trainer und Team im Erfolgsfall stärken. Oder empfindlich stören.