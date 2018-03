Spekulationen nach Bayern-Absage Wohin passt Thomas Tuchel?

Thomas Tuchels Absage an den FC Bayern wirft nicht nur die Frage auf, wer den Münchner Serienmeister ab dem Sommer trainieren wird. Sondern auch, wo Tuchel dann ein Auskommen findet. Der 44 Jahre alte Coach hat in Dortmund Überragendes geleistet, auch wenn die Verantwortlichen des BVB nicht müde wurden, die vermeintlichen menschlichen Defizite Tuchels zu betonen.

Ein kleinerer Verein als Borussia Dortmund kommt als nächste Station eigentlich nicht in Frage. Bleiben auf der Welt eigentlich nur rund zehn Klubs übrig. Von denen wiederum scheiden neben dem FC Bayern auch Barcelona, Manchester City, Manchester United, Juventus und Liverpool aus. Überall dort sind die aktuellen Cheftrainer völlig unumstritten. Am ehesten ist ein anstehender Trainerwechsel bei Arsenal, Paris Saint-Germain und Chelsea denkbar.

Und dann gibt es Real Madrid, bei dem es im Fall eines Viertelfinalausscheidens in der Champions League nicht ausgeschlossen ist, dass Zinédine Zidane die schlechte Saison zum Verhängnis wird. Das wiederum könnte in Form einer Kettenreaktion dann auch bei Tottenham Hotspur einen Platz frei werden lassen.

Arsenal

Das wird gesagt: Tuchel trainiert künftig den FC Arsenal, das hat zumindest am Sonntag der "Kicker" vermeldet. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht, und laut "Süddeutscher Zeitung" ist ein Tuchel-Wechsel zu den Gunners eher ausgeschlossen.

Das spricht dagegen: Beim FC Arsenal träfe Tuchel auf Sven Mislintat, mit dem Ex-Scout des BVB hatte sich Tuchel in seiner Zeit als Dortmund-Trainer überworfen. Daran wird der Wechsel Tuchels grundsätzlich nicht scheitern. Dass die Londoner aber erst im November Mislintat verpflichtet haben, zeigt: Tuchel kann noch nicht lange ein Thema beim FC Arsenal sein.

Getty Images Arsène Wenger

Das spricht dafür: Tuchel kann den FC Arsenal nur besser machen. Das Potenzial für eine höhere Platzierung in der englischen Liga ist vorhanden, allein wenn man die wirtschaftlichen Möglichkeiten betrachtet. Der Verein gehört zu den umsatzstärksten Vereinen Europas (487,6 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016/2017) und bietet Tuchel beste Voraussetzungen, den aktuell überalterten und insgesamt nur soliden Kader nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Mehr Aktivität auf dem Transfermarkt dürfte auch bei den Fans gut ankommen. Wenger steht auch deswegen in der Kritik, weil er in Transferfragen über Jahre zögerlich agierte.

Prognose: Arsenal wäre die für Tuchel attraktivste Lösung. Aber laut Gerüchten wird Tuchel nicht Trainer der Gunners.

Paris Saint-Germain

Das wird gesagt: "Eine deutlichere Fährte führt zu Paris Saint-Germain", schreibt Christof Kneer in der SZ.

Das spricht dafür: Dass die Zeit von Unai Emery sich dem Ende neigt, weil der Coach in der Champions League zum zweiten Mal in Folge gescheitert ist, gilt in Paris als wahrscheinlich. Bei den finanziellen Möglichkeiten von PSG würde kaum ein Trainer dankend ablehnen.

Das spricht dagegen: PSG kann fast jeden Coach der Welt haben. Tuchel könnte ein, aber vielleicht nicht der einzige Kandidat sein. Aus Sicht des Deutschen gibt es, ganz anders als bei Arsenal, außer sehr viel Geld nicht viel zu gewinnen: Als erfolgreich gilt ein PSG-Trainer selbst bei drei nationalen Titeln pro Saison nur, wenn er in der Champions League mindestens das Halfbfinale erreicht. Auch ist fraglich, ob Tuchels größte Stärken, das schnelle Verbessern von jungen Spielern und das Entwickeln eines flexiblen Systems, das ist, was Paris vordringlich braucht.

Prognose: Sollte bei PSG nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch im Kader einen grundlegenden Neuanfang planen, wäre Tuchel ein interessanter Kandidat. Andernfalls wäre ein anderer Trainertyp mit mehr internationaler Erfahrung vielleicht besser geeignet.

Vote Fußball Wohin wechselt Thomas Tuchel? Real Madrid

FC Arsenal

FC Chelsea

Tottenham Hotspur

Paris Saint-Germain

Ein anderer Klub

Mir egal

Real Madrid

Das wird gesagt: Es sind nur Gerüchte, die Tuchel mit dem aktuellen Champions-League-Sieger in Verbindung bringen.

Das spricht dagegen: A) Real Madrid wird sich von Zinédine Zidane wahrscheinlich nur dann trennen, wenn sie im Viertelfinale der Champions League ausscheiden. B) Mauricio Pochettino. Es heißt, der argentinische Coach von Tottenham sei die Wunschlösung von Real-Boss Florentino Pérez für den Fall eines Trainerwechsels. C) Real hat über seinen künftigen Coach noch nicht entschieden, der neue Verein von Tuchel soll aber bereits feststehen - ein Indiz dafür, dass der 44-Jährige nicht zu Real geht.

Das spricht dafür: Tuchels außergewöhnliche Trainerqualitäten passen auch zu einem der weltbesten Klubs.

Prognose: Sollte Real Madrid den Trainerposten tatsächlich neu vergeben, dann fällt die Wahl eher auf den Spanisch sprechenden Mauricio Pochettino.

Tottenham Hotspur

Das wird gesagt: In der Liste der möglichen Adressen, an denen Tuchel in der kommenden Saison arbeiten könnte, wird von manchen deutschen Medien auch die White Hart Lane genannt, wo Tottenhams neues Stadion ab dem Sommer bezugsfertig ist.

Das spricht dagegen: Die Spurs haben mit Pochettino einen extrem erfolgreichen Coach, unter dem die Londoner vor dem dritten Champions-League-Einzug in Folge stehen - und das mit einer jungen Mannschaft und attraktivem Fußball. Von sich aus würde Tottenham den Argentinier niemals gegen Tuchel eintauschen.

Das spricht dafür: Sollte Real Madrid sich doch noch von Zidane trennen, wäre Pochettino vermutlich einer der ersten Kandidaten für die Nachfolge. Dann würde bei Tottenham auf einmal der Trainerstuhl frei. Als Tuchel 2016 mit dem BVB in London gastierte und Tottenham mit zwei Siegen aus dem Achtelfinale der Europa League warf, beeindruckte er auf der anschließenden Pressekonferenz, indem er in perfektem Englisch erzählte, schon als Kind Tottenham gemocht zu haben.

Prognose: Ganz so viel Geld wie bei Arsenal oder Chelsea könnte Tuchel zwar nicht ausgeben. Aber Tottenham ist ein gut geführter Klub mit sehr guter Infrastruktur. Tuchel hat bewiesen, dass er junge Spieler schnell besser machen kann, was auch Pochettino auszeichnete. Für beide Seiten wäre das eine attraktive Lösung. Denkbar ist eine Einigung aber nur als Ergebnis einer Dominokette von Veränderungen bei anderen Vereinen. Das macht es unwahrscheinlich.

Chelsea

Das wird gesagt: Tuchel soll laut SZ einen Verein übernehmen, der "jederzeit die Champions League gewinnen könne". Auf den FC Chelsea trifft das zu. Laut "Bild"-Zeitung ist Tuchel jedoch kein Kandidat in London.

AP Antonio Conte

Das spricht dafür: Beim Englischen Meister von 2017 kursiert bereits seit Herbst das Gerücht, Antonio Conte werde nach der Saison als Trainer abgelöst. Es ist denkbar, dass die Verantwortlichen des Tabellenfünften der Premier League sich schon länger mit Kandidaten beschäftigen und auch über den vereinslosen Tuchel diskutiert haben. Sollte Tuchel kommen, dürfte er ein Team seiner Wahl zusammenstellen - der Klub gab in den vergangenen beiden Transferperioden 258 Millionen Euro für neue Spieler aus.

Das spricht dagegen: Im Jahr 2003 hat Roman Abramowitsch den Klub gekauft - und seither zwölf Trainer entlassen. Ob André Villas-Boas, Carlo Ancelotti oder Roberto di Matteo nach dem Champions-League-Sieg 2012 - bis auf José Mourinho durfte kein Trainer langfristig beim FC Chelsea arbeiten. Ob nun Thomas Tuchel in Ruhe ein neues Team aufbauen und ein System entwickeln darf, ist fraglich.

Prognose: Wenn Tuchel nach England wechselt, geht er zum FC Chelsea.