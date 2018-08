Tuchel über Neymar "Er ist ein Künstler"

Thomas Tuchel gilt als Trainer, der nichts dem Zufall überlässt. Sein größter Star bei Paris St. Germain, Neymar, gilt hingegen als Spieler, der auf dem Platz seine eigene Agenda verfolgt. Ob das funktionieren wird? Vor dem Saisonstart in der französischen Ligue 1 hat Tuchel seinen Star nun in den höchsten Tönen gelobt: "Er ist ein Künstler, ein Kreativer. Es gibt verschiedene Arten von Anführern, aber er ist ein ganz besonderer Schlüsselspieler", sagte der 44-jährige auf der Pressekonferenz vor seinem Ligadebüt über den Brasilianer.

Auch für Torhüter Gianluigi Buffon fand der frühere Trainer von Borussia Dortmund nur positive Worte: "Gianluigi ist eine Legende. Er ist sehr bescheiden, seine Aura wird großen Einfluss auf das Team haben", sagte Tuchel über den 40-Jährigen, der nach 17 Jahren bei Juventus Turin an die Seine wechselte.

Video CHRISTIAN BRUNA/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Aufgeregt ist Tuchel vor seinem ersten Spiel im Pariser Prinzenpark angeblich nicht. "Ich verspüre große Vorfreude. Über die Atmosphäre von den tollen Fans habe ich schon viel gehört", sagte der Deutsche. Paris startet am Sonntag (21 Uhr) gegen den SM Caen in die Saison. Am vergangenen Wochenende hatte Tuchel mit PSG im Supercup gegen den AS Monaco (4:0) den ersten Titel der Saison geholt.