Medienberichte Tuchel soll bei Paris Saint-Germain verlängern

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain plant auch nach dem Ausscheiden in der Champions League weiter mit Trainer Thomas Tuchel. Wie die französische Sporttageszeitung "L'Équipe" berichtet, haben sich die katarische Klubführung und der deutsche Coach auf eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags um ein Jahr bis 2021 geeinigt. Die Personalie soll innerhalb der nächsten Tage offiziell bekannt gegeben werden. Auch der TV-Sender Sky berichtet über eine Einigung.

Tuchels Jahresgehalt, das bislang auf knapp fünf Millionen Euro geschätzt wird, soll im Zuge der Verlängerung angehoben werden. Weiter soll sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängern, falls PSG unter Tuchel bis 2021 ins Halbfinale der Königsklasse vorstoßen sollte.

"Ich möchte noch lange hier bleiben", hatte Tuchel Anfang März gesagt. Er wolle "mit dem Verein wachsen, das ist absolut klar". In der Ligue 1 liegt PSG, das fünf der vergangenen sechs Meistertitel gewann, mit 20 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. In der Champions League hingegen scheiterte der Klub im Achtelfinale an Manchester United. Nach einem 2:0-Auswärtssieg verlor PSG das Rückspiel durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit 1:3.

Anfang März war Tuchel vom französischen Nationaltrainer Didier Deschamps gelobt worden: "Er hat Ruhe und Gelassenheit in den Alltag bei PSG gebracht - er ist im Klub sehr beliebt", sagte Deschamps dem "Kicker".