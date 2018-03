Medienbericht Tuchel angeblich Top-Kandidat für Trainerjob bei PSG

Thomas Tuchel soll laut "L'Équipe" der aussichtsreichste Anwärter auf den Trainerposten bei Paris Saint-Germain sein.

Die französische Sportzeitung schreibt, der Klub konzentriere sich auf eine "deutsche Option" und nennt dabei den früheren Dortmund-Coach als Top-Favoriten als Nachfolger für Unai Emery. Der Spanier soll nach dem Ausscheiden im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid vor der Ablösung stehen.

Angeblich soll sich Tuchel bereits mit PSG-Verantwortlichen getroffen und mit fließendem Französisch sowie seiner Spielidee für Begeisterung gesorgt haben. Zuletzt hatte die "Bild"-Zeitung geschrieben, der 44-Jährige sei bereits auf der Suche nach einen Co-Trainer für den Job in Paris. In einem Artikel der "Süddeutschen Zeitung" hieß es zu Beginn der Woche, "eine deutlichere Fährte führt zu Paris Saint-Germain", nachdem der "Kicker" gemeldet hatte, Tuchel gehe zum FC Arsenal.

Eine offizielle Bestätigung von PSG gibt es für die Berichte nicht. Sportdirektor Antero Henrique verwies in dem Bericht der "L'Équipe" darauf, Emery habe einen gültigen Vertrag mit dem Klub. "Das ist nicht der Moment, um über dieses Thema zu sprechen. Wir sind in einer wichtigen Phase der Saison und müssen viel arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen", sagte Henrique einen Tag vor dem Ligapokalfinale des klaren Tabellenführers Paris gegen AS Monaco.

Seit Tuchel dem FC Bayern in der vergangenen Woche abgesagt hat, wird über seinen neuen Arbeitgeber spekuliert (Eine Einordnung lesen Sie hier). Tuchel hatte dem deutschen Rekordmeister vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass er "bei einem anderen Top-Klub im Ausland im Wort" und damit als Nachfolger von Jupp Heynckes nicht zur Verfügung stehe.

Die "L'Équipe" nennt in ihrer aktuellen Ausgabe auch Joachim Löw als Option bei PSG - diese Variante kann man jedoch ausschließen. Löw wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Sommer trainieren. Der Bundestrainer hat zuletzt mehrfach angedeutet, dass seine Karriere in der Nationalmannschaft auch nach dem Turnier weitergehen soll. Aktuell steht der 58-Jährige bis 2020 beim DFB unter Vertrag.