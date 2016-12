4:1 gegen Gladbach Tuchels Ehrgeiz, Dortmunds Erfolg

Natürlich musste dem Trainer nach dieser mitreißenden Fußballshow die Kernfrage gestellt werden: War das souveräne 4:1 des BVB gegen Borussia Mönchengladbach eine Reaktion auf Thomas Tuchels Wutausbruch vom vorigen Spieltag? Oder wurde die Wirkung der Tirade völlig überschätzt?

Ein zufriedenes Lächeln erschien auf Tuchels Gesicht, als er auf der Pressekonferenz um eine Antwort gebeten wurde. "Wir wissen ja nicht, ob wir so gut trainiert und gespielt haben, obwohl ich das gesagt habe, oder weil ich das gesagt habe", verkündete er und schaute geheimnisvoll drein.

Tuchel war bestens gelaunt, er hatte wieder jene Borussia gesehen, die er liebt, die ihm Spaß macht, jung, wild, hoch veranlagt. Und er konnte sich freuen, dass die seltsame Debatte über seinen Charakter nun erst mal verstummen wird.

Denn das Spiel war ein krachendes Statement der Mannschaft zu all den Zerfallsfantasien, die plötzlich wucherten. Der Trainer verliere seine Team, wenn er es derart in der Öffentlichkeit kritisiere, er mache sich unglaubwürdig, raube jungen Spielern ihr Selbstvertrauen, er sei ein kalter Mensch, hieß es. Die Reaktion war nun eine Darbietung, die Tuchel als kraftvolle Rückendeckung betrachten darf und als "komplette Leistung in allen Bereichen" feierte.

Besonders hob er die "Energie" und die "Ausstrahlung" seiner Mannschaft hervor, genau jene Merkmale also, deren Fehlen während in der Vorwoche seinen Wutausbruch provoziert hatte. Schon am Tag vor dem sehenswerten Spiel gegen die gebeutelten Gladbacher hatte er eine ziemlich schlüssige Erklärung für seine heftige Reaktion. Die Leistungsschwankungen seiner Mannschaft seien für ihn als ausgesprochen ehrgeizigen Menschen "schwer auszuhalten, schwer zu ertragen", berichtete er, mit dieser neu zusammengestellten Kader "ist Geduld gefragt, aber Geduld ist nicht meine stärkste Eigenschaft."

Wobei er sich auch etwas falsch verstanden fühlt. "Wenn ich mich so fundamental äußere und auch das Wort 'wir' benutze, beziehe ich mich natürlich selbst mit ein", stellte er noch einmal klar und versicherte: "Die Beziehung zur Mannschaft ist so gefestigt, dass sie auch mal eine öffentliche Kritik aushalten kann".

Es scheint, als habe die nach heftigen Emotionen dürstende Berichterstattungsmaschine einen eher harmlosen Vorfall viel größer gemacht als er in Wirklichkeit war. Die Mannschaft jedenfalls spielte trotz all der Wirrungen prächtig. Pierre-Emerick Aubameyang war kaum zu bremsen, schoss mal wieder zwei Tore und thront nun ziemlich unangefochten an der Spitze der Torjägerliste. Marco Reus kommt auch immer besser in Form, er bereitete drei Treffer vor, und Ousmane Dembélé absolvierte sein vielleicht bestes Bundesligaspiel für den BVB.

Schon oft war zu sehen, wie hilflos und unbeweglich viele Gegenspieler wirken, wenn der 19-Jährige sie mit seinen eleganten Haken in Schwindel versetzt, wie geschickt er durch kleinste Lücken schlüpft, wie er mit zwei drei schnellen Schritten uneinholbar davon sprintet.

Immer wieder verdarb er diese brillanten Momente jedoch durch konfuse Folgeaktionen. "Heute ist Ousmane sehr sorgfältig mit unserem Ballbesitz umgegangen", sagte Tuchel. Das erste und das vierte Tor leitete der Angreifer mit präzisen vorletzten Pässen ein, das dritte schoss er selbst, nachdem er drei Gladbacher ins Leere hatte laufen lassen. Und die Ecke vor Lukasz Piszczeks 2:1 (15.) hatte Dembélé ebenfalls in den Strafraum geschlagen.

Aber diese Partie, in der Borussia Mönchengladbach zwar früh in Führung ging (Raffael, 6.), ansonsten jedoch in allen Belangen unterlegen war, brachte noch andere interessante Erkenntnisse hervor.

Nuri Sahin, dem ja viele Fans angesichts der schwankenden Leistungen von Sebastian Rode und Julian Weigl mehr Spielzeit wünschen, bewegt sich zwar immer noch elegant, aber er ist ein Spielberuhiger, ein Verlangsamer. Nach einer halben Stunde musste der Altmeister mit einer Kniereizung vom Platz, Weigl kam, machte nichts Spektakuläres, aber der Kontrast war erstaunlich: Alleine die Klarheit seiner Entscheidungen, das Tempo seiner einfachen Pässe, beschleunigte das gesamte Spiel des BVB, in dem keine Spur von irgendeiner Krise zu sehen war. "Jetzt müssen wir da nur noch Kontinuität reinbringen", sagte Marco Reus.