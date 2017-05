Mögliche Tuchel-Nachfolge Wer Borussia Dortmund trainieren könnte

Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel ist in die Offensive gegangen und hat auf die jüngsten Entwicklungen rund um den BVB mit massiver Medienkritik reagiert.

Eigentlich hatte es bis zum Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am 27. Mai keine weiteren Äußerungen zum Binnenklima in der offensichtlich entzweiten Führungsetage des Vereins geben sollen. Tuchel scheint nach dem Interview von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke mit der Funke Mediengruppe isoliert, nun hat er immerhin mal seinem Ärger Luft gemacht.

Offiziell geht es dann nach Saisonende um Tuchels Zukunft über 2018 hinaus. Bis dahin hat der Trainer einen Vertrag in Dortmund. Viel wahrscheinlicher ist aber eine Trennung in diesem Sommer. Der 43-Jährige hat, unabhängig von seiner hohen fachlichen Kompetenz, nur noch wenige Fürsprecher beim BVB. Da hilft auch die Absichtserklärung seines Beraters Olaf Meinking wenig. Und Tuchel noch ein Jahr wirken zu lassen, ohne den Vertrag zu verlängern, birgt viel mehr Risiken als Chancen.

Ganz automatisch werden nun mögliche Nachfolger gehandelt. Dabei bietet der Trainermarkt nicht allzu viele Möglichkeiten. In Deutschland gibt es nur wenige Kandidaten, die die nötige Erfahrung und Kompetenz für ein so talentiertes Spitzenteam mitbringen. Internationale Top-Trainer bevorzugen aus finanziellen Gründen weiterhin Klubs aus England und Spanien. Diese sechs Kandidaten sind bei der SPON-Suche übrig geblieben:

Der logische Nachfolger: Julian Nagelsmann

REUTERS Julian Nagelsmann

Mal wird der junge Erfolgstrainer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, dann soll es wieder Kontakte zum BVB gegeben haben. In jedem Fall gilt Nagelsmann als der kommende deutsche Coach, der alles für eine große Karriere mitbringt: taktische Kompetenz, Flexibilität, Emotionalität, Erfolgshunger, Wortgewandtheit und als Gegenentwurf zu Tuchel eben auch Empathie für seine Spieler und Identifikation mit dem Klub.

Nagelsmann wäre der ideale Dortmund-Trainer, wäre da nicht die Vertragssituation in Hoffenheim. Der 29-Jährige äußerte seine Absicht, ein weiteres Jahr im Kraichgau bleiben zu wollen, nun kommt auch noch die Chance auf Champions-League-Fußball mit der TSG hinzu. Im Fußball ist aber wenig undenkbar. Passend dazu lobte Watzke im oben erwähnten Interview auffällig offensiv Hoffenheims Entscheider Dietmar Hopp.

BVB-Trainertauglichkeit: Fünf von fünf Sternen.

Die große Lösung: Diego Simeone

DPA Diego Simeone

Wie war das? Internationale Top-Trainer wechseln nicht in die Bundesliga? Das gilt eigentlich auch für Atléticos Erfolgscoach Diego Simeone, der nach dem erneuten Champions-League-Aus gegen Real Madrid reif für eine neue Herausforderung wirkt. In der Premier League bietet mit dem FC Arsenal womöglich nur ein großer Klub eine freie Trainerbank - so es Arsène Wenger denn will. In Spanien gilt ein Wechsel zum FC Barcelona als unwahrscheinlich. Und so gibt es mit Inter Mailand, wo Simeone immerhin mal als Profi aktiv war, nur eine weitere namhafte Möglichkeit. Allerdings könnte der Argentinier auch ein Sabbatjahr einlegen.

Watzke wiederum ist dafür bekannt, auch mal groß zu denken. Mit seiner emotionalen Art, an der Seitenlinie zu coachen, erinnert Simeone an BVB-Übervater Jürgen Klopp, dem Watzke bis heute nachtrauert. Ob der Argentinier Skat spielen kann, ist zwar nicht bekannt. Simeone könnte der Borussia mit seiner Spielidee aber etwas vermitteln, was bei allem Talent in der Offensive zuletzt den Angriff auf den FC Bayern verhindert hat: defensive Stabilität.

BVB-Trainertauglichkeit: Fünf von fünf Sternen.

Der Erfahrene: Lucien Favre

AFP Lucien Favre

In Mönchengladbach tragen manche Fans bis heute Trauer, weil Lucien Favre den Klub verlassen hat. Nun könnte es eine Rückkehr in die Bundesliga geben, obwohl der Schweizer in der kommenden Saison mit seinem derzeitigen Verein OGC Nizza in der Champions League spielen könnte. Außerdem läuft Favres Vertrag bis 2019 und er fühlt sich sehr wohl in der französischen Küstenstadt. Es soll beim BVB aber schon erste Gespräche mit dem 59-Jährigen gegeben haben, wie nach SPIEGEL-Informationen auch mit Laurent Blanc.

Doch passt der Favre überhaupt zu Borussia Dortmund? Mit Marco Reus hat er einen Befürworter, der Führungsspieler des BVB arbeitete einst mit Favre in Gladbach zusammen und erinnert sich gerne an den erfrischenden Offensivfußball zurück. Fachlich gibt es kaum Zweifel. Für seinen segensreichen Umgang mit jungen Talenten ist Favre auch bekannt. Seine Stationen in Berlin und Mönchengladbach haben aber auch gezeigt, wie schwer er sich mit großem Erfolgsdruck und öffentlicher Aufmerksamkeit tut - beides wäre in Dortmund gegeben. Und den Nachweis konstanter Aufbauarbeit über Jahre konnte Favre auch noch nicht erbringen.

BVB-Trainertauglichkeit: Drei von fünf Sternen.

Der mit dem Stallgeruch: David Wagner

DPA David Wagner

Beim Trainer des englischen Zweitligisten Huddersfield Town laufen einige Spuren zusammen. Der ehemalige Trainer der U23 des BVB wird in Dortmund für seine Arbeit im Nachwuchsbereich immer noch geschätzt. Er ist ein Klopp-Schützling, lässt ähnlich aggressiven Fußball spielen. Und Watzke wird mit dem befreundeten Trainer des FC Liverpool ganz sicher über die kommende Saison sprechen. Bei Huddersfield hat Wagner gezeigt, dass er aus sehr wenig sehr viel machen kann, in den Championship-Playoffs kann er noch den sensationellen Aufstieg in die Premier League schaffen.

Die zwischenzeitlichen Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg haben gezeigt, dass Wagner einer Rückkehr in die Bundesliga nicht abgeneigt ist. Die Aussicht, mit dem dreifachen englischen Meister (1924-1926) in der Premier League gegen seinen Freund Klopp antreten zu dürfen, könnte aber Einfluss auf Wagners weitere Planung nehmen. Aus BVB-Sicht spricht gegen eine Rückholaktion, dass Wagner keine Erfahrung auf höchstem Niveau mitbringt.

BVB-Trainertauglichkeit: Drei von fünf Sternen.

Die Bundesliga-Überraschung: Peter Stöger

Getty Images Peter Stöger

Beim 1. FC Köln müssen sie jetzt ganz stark sein, aber auf dem aktuellen Trainermarkt fällt der Blick unweigerlich auch auf Peter Stöger. Der Österreicher leistet in Köln seit Jahren unaufgeregte, aber konstant gute Aufbauarbeit. Stöger denkt zwar grundsätzlich defensiv, passt seine Spielidee aber immer wieder an und stellte in den vergangenen Monaten mit der Verbesserung von Anthony Modeste zum Top-Torjäger auch sein offensives Gen unter Beweis.

Besonders hervorzuheben ist die harmonische Zusammenarbeit mit Sportdirektor Jörg Schmadtke - ein Arbeitsklima, das sie in Dortmund wieder herbeisehnen. Zwischenmenschlich wäre Stöger die Ideallösung, doch reicht das? Der Vertrag in Köln läuft bis 2020 und Stöger ist geneigt, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Die Aussicht auf Champions League mit dem BVB könnte die Bedenken des Trainers und eine satte Ablösesumme die der FC-Verantwortlichen aber ins Wanken bringen.

BVB-Trainertauglichkeit: Vier von fünf Sternen.

Die internationale Überraschung: Peter Bosz

AFP Peter Bosz

Ajax Amsterdam steht im Finale der Europa League. Trainer Peter Bosz hat das geschafft, indem er mit dem international über viele Jahre erfolglosen Klub zurück zu dessen Wurzeln gegangen ist. Junge Talente in der Stammelf, begeisternder Offensivfußball, erdrückendes Pressing, viele Tore - in Amsterdam werden schon Vergleiche zur großen Cruyff-Zeit gezogen.

Bosz, der sehr gut deutsch spricht, bei Ajax aber erstmals als Trainer für einen großen Klub arbeitet, wird nach seinem Durchbruch mit einigen Klubs in größeren Ligen in Verbindung gebracht. Der BVB könnte Bosz mit Ousmane Dembélé, Emre Mor, Julian Weigl, Christian Pulisic und Alexander Isak ein Umfeld bieten, das noch mehr Erfolg verspricht. Doch seine Mission bei Ajax scheint noch nicht beendet. "Ajax zu trainieren, ist eine Chance, die ich nur einmal im Leben bekomme", sagte der große Anhänger von Pep Guardiola und Louis van Gaal einst bei seinem Amtsantritt.

BVB-Trainertauglichkeit: Drei von fünf Sternen.