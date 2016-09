Festgenommener IOC-Funktionär Hickey "Ich bin absolut unschuldig"

Der im Zuge des olympischen Ticketskandals in Rio verhaftete und mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzte IOC-Funktionär Patrick Hickey hat in einer persönlichen Erklärung sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich bin absolut unschuldig", versicherte der Präsident des irischen NOK wörtlich: "Ich werde mich gegen jede einzelne Anschuldigung zur Wehr setzen und sie alle entkräften."

Er habe Vertrauen in die brasilianische Justiz und sei sehr zuversichtlich, "im Zuge der Ermittlungen vollständig rehabilitiert zu werden". Seine erste Priorität sei aber zunächst seine angeschlagene Gesundheit, wegen der er Ende August aus der Haft entlassen worden war. Zu den "Vorwürfen gegen meine Person werde ich mich vor Abschluss der Ermittlungen nicht mehr äußern".

Hickey war am 17. August in einem Hotel in Rio verhaftet worden. Der 71-Jährige, unter anderem Präsident des Europäischen Olympischen Komitees EOC, steht im Verdacht, Olympia-Eintrittskarten aus dem Kontingent des irischen NOK zu überteuerten Preisen an die Ticket- und Hospitality-Firma THG weitergegeben und sich damit bereichert zu haben. Bis zur Klärung des Falles hat Hickey seine Ämter niedergelegt.

Im Zuge ihrer Ermittlungen wollen die brasilianischen Behörden auch IOC-Präsident Thomas Bach zu der Angelegenheit befragen. Die Fahnder in Brasilien interessieren sich für Hintergründe einer E-Mail-Korrespondenz zwischen Hickey und Bach über zusätzliche Kartenwünsche des Iren für die Olympia-Wettkämpfe.