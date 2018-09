Fairplay beim Stand von 1:1 Werner gibt Ballberührung zu, Schiedsrichter nimmt Ecke für Leipzig in der Nachspielzeit zurück

RB Leipzigs Angreifer Timo Werner hat in der Bundesliga-Partie am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf eine Fairplay-Aktion gezeigt. In der dritten Minute der Nachspielzeit - beim Stand von 1:1 - hatte Schiedsrichter Marco Fritz eigentlich auf Eckball für die Leipziger entschieden, doch Werner gab gegenüber dem Referee zu, den Ball noch berührt zu haben.

Das Ergebnis: Fritz änderte seine Entscheidung und gab Abstoß für Fortuna Düsseldorf. RB hatte danach keine Großchance mehr zum Ausgleich, denn wenige Minuten später war die Partie zu Ende, es blieb beim Unentschieden. Leipzig steht durch das Remis auf dem 14. Tabellenplatz. Fortuna Düsseldorf ist Zwölfter.

Einen Haken hat die Aktion von Werner jedoch: Nachdem er den Ball selbst ins Aus gespielt hatte und die Eckball-Entscheidung des Schiedsrichters mitbekam, schnappte er sich den Ball und lief zur Ecke - er wollte schnell ausführen. Erst auf Nachfrage von Schiedsrichter Fritz gab Werner zu, den Ball noch berührt zu haben.

"Ich habe aus dieser Sache gelernt"

Werner hatte in der Saison 2016/2017 mit einer Schwalbe den Unmut nicht nur der Schalker, sondern auch vieler Fans anderer Bundesliga-Klubs auf sich gezogen. Im Dezember 2016 war er im Strafraum umgefallen, ohne berührt worden zu sein. Der Schiedsrichter entschied damals zu Unrecht auf Strafstoß - und Werner verwandelte sicher. RB siegte am Ende 2:1.

Der Hass, der ihm danach entgegenschlug, ließ Werner sogar professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Der RB-Teampsychologe habe ihm damals geholfen, hatte Werner dem "Focus" verraten. "Ich muss das jetzt wegstecken und hoffe, dass die Zeit alle Wunden heilt. Eines kann ich sagen: Ich habe aus dieser Sache gelernt, und ich werde gestärkt da rausgehen", hatte Werner dem "Kicker" gesagt.

Allerdings sammelte Werner in der Partie gegen Düsseldorf nicht nur Fairplay-Punkte: Kurz vor der Halbzeit war er in einem eigentlich harmlosen Zweikampf mit Düsseldorfs Matthias Zimmermann allzu leicht zu Boden gegangen. Auch das wurde von den Fans registriert.