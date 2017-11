Tischtennis Ovtcharov gewinnt German-Open-Finale gegen Boll

Im Finale ließ er seinem Nationalmannschaftskollegen keine Chance: Dimitrij Ovtcharov hat die German Open in Magdeburg gewonnen, im Endspiel setzte er sich gegen Timo Boll 4:3 (9:11, 11:5, 11:9, 6:11, 11:7, 7:11, 11:6) durch. Für Ovtcharov war es der dritte Erfolg bei den German Open (nach 2012 und 2014). Rekordsieger bleiben Timo Boll, Eberhard Schöler und Ma Long, die das Turnier jeweils viermal gewinnen konnten.

Drei Wochen nach ihrem Finale beim World Cup im belgischen Lüttich standen sich die deutschen Tischtennis-Stars Ovtcharov und Boll auch beim bestbesetzten World-Tour-Turnier des Jahres im Endspiel gegenüber. In Magdeburg waren 18 der Top-20-Spieler der Welt am Start, der in den vergangenen beiden Jahren bei den German Open siegreiche Weltranglistenerste Ma Long fehlte allerdings.

Boll hatte seinen Konkurrenten im Finale mit einer Serie unkonventioneller Rückhandaufschläge im sechsten Satz noch einmal aus dem Konzept gebracht, im Entscheidungssatz konnte sich Ovtcharov dann aber darauf einstellen. "Nicht einmal im Training habe ich das vorher von ihm gesehen", sagte Ovtcharov.

Dramatisches Halbfinale: Ovtcharov besiegt topgesetzten Chinesen

"Ich kann gar nicht fassen, was für einen Lauf ich im Augenblick habe", sagte Ovtcharov zum neunten World-Tour-Erfolg seiner Laufbahn: "Das Turnier war für mich ein großes Erlebnis: Ich habe mein bestes Tischtennis zeigen können und so gut wie noch nie an zwei Tagen nacheinander gespielt."

Ovtcharov hatte zuvor bereits im Halbfinale einen spektakulären Erfolg gefeiert und sich gegen den topgesetzten Vizeweltmeister und Weltranglistenzweiten Fan Zhendong aus China durchgesetzt. Ovtcharov vergab dabei zunächst drei Matchbälle, wehrte dann zwei des Chinesen ab und gewann schließlich den entscheidenden Satz 15:13. Der 4:3-Sieg war Ovtcharovs erster Erfolg über einen Spieler aus Chinas absoluter Spitzenklasse. Boll hatte das Finale durch ein souveränes 4:0 gegen den südkoreanischen WM-Dritten Lee Sangsu erreicht.