Haarriss im Mittelfuß DFB-Team zum Jahresabschluss ohne Kroos

Die deutsche Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr, TV: RTL; High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) in San Marino auf Toni Kroos verzichten. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid zog sich im Spiel des spanischen Rekordmeisters gegen CD Leganés (3:0) einen Haarriss am fünften Mittelfußknochen des rechten Fußes zu und muss mindestens zehn Tage pausieren.

Danach stehen weitere Kontrolluntersuchungen an, auf dieser Grundlage wird über die weitere Behandlung entschieden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer CT-Untersuchung bei Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mit.

Für das Testspiel gegen Italien in Mailand (15. November, 20.45 Uhr, TV: ARD, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) wollte Bundestrainer Joachim Löw den ehemaligen Bayern-Profi Kroos wie auch Sami Khedira schonen. Vor Kroos hatte bereits Innenverteidiger Jérôme Boateng wegen Kniebeschwerden für die Länderspiele abgesagt. Auf eine Nominierung von Mesut Özil hatte Löw verzichtet, um dem Spielmacher des FC Arsenal eine Pause zu gönnen.

Trotz der Ausfälle ist eine Nachnominierung Özils derzeit kein Thema, teilte der DFB dem Sportinformationsdienst mit. Löw berief mit Benjamin Henrichs (Leverkusen), Yannick Gerhardt (Wolfsburg) und Serge Gnabry (Bremen) drei Neulinge ins DFB-Aufgebot.