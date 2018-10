Toni Kroos in der Nationalmannschaft Zu viel auf einmal

Toni Kroos hat von sich immer klare Vorstellungen gehabt. Unter mangelndem Selbstbewusstsein hat er schon in jungen Jahren nicht gelitten. Heute nennt er seinen Anspruch in Bezug auf die Nationalmannschaft, "auf und neben dem Platz einen gewissen Einfluss auszuüben". Dieser Einfluss ist über die Jahre immer größer geworden, so dringend wie derzeit hat ihn die Mannschaft allerdings noch nie gebraucht.

Das DFB-Team und sein Trainer Joachim Löw durchlaufen gerade ihre schwierigste Phase, seit es diese Zweierbeziehung gibt, und benötigen derzeit Halt, sehr viel Halt. Und gerade jetzt scheint Kroos seine Probleme damit zu haben, Halt zu verleihen. Beim 0:3-Debakel in Amsterdam gegen die Niederlande fiel er wenig bis gar nicht auf, der Querpass war sein Metier, Kroos, der Selbstsichere, wirkte orientierungslos wie alle anderen, angesteckt von der allgemeinen Verunsicherung um ihn herum.

Kroos ist der einzige der Verbliebenen aus dem WM-Finale von 2014, der nicht beim FC Bayern spielt, die sportliche Münchner Malaise kann ihn also kaltlassen. Aber auch Real Madrid, sein Verein, steckt derzeit im Formtief, der Krise kann er im Moment nur schwerlich entgehen, sie ist überall, wo er hinkommt. Vor der Partie in Amsterdam hat er dies noch "als eine Herausforderung" angesehen, es sei derzeit "eine normale Phase, wenn es ein paar Spiele lang auch mal nicht so läuft", predigte er Gelassenheit im Umgang mit der Krise, aber von dieser Krise ist Kroos selbst ein Teil.

Auch in Russland schon Schwächen gezeigt

Schon bei der WM zeigte er sich fahrlässig. Das 0:1 in der Partie gegen Schweden ging auf einen groben Fehler seinerseits zurück, es spricht für ihn, dass er das Spiel anschließend in der Schlussminute mit seinem fulminanten Freistoß doch noch entschied. Das Siegtor überdeckte allerdings auch seine Schwächen.

Kroos verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten, in der Verteilung der Bälle ist er an guten Tagen kaum zu übertreffen, dann arbeitet er wie eine Relaisstation. Sein Torschuss ist oft genug gelobt worden, manchmal würde man sich wünschen, im Spiel mehr davon zu sehen.

In der Nationalmannschaft sind die Standardsituationen wie selbstverständlich seine Angelegenheit. Freistoß-Geistesblitzen wie dem gegen die Schweden stehen allerdings auch viele schematisch und berechenbar getretene Eckbälle gegenüber. Das war gegen die Niederländer exemplarisch zu sehen. Auf der Pressetribüne ging vor jeder Kroos-Ecke der Spott um, bei welchem Oranje-Verteidiger der Ball wohl diesmal ankommen würde.

Er war nie der Leader

Der mittlerweile 28-Jährige hat den klaren Anspruch an sich, diese Mannschaft zu führen. Der "einzige deutsche Weltklassespieler" wird er zuweilen genannt, als Kroos nach der Weltmeisterschaft die Fortsetzung seiner DFB-Karriere ankündigte, meldete sich der Bundestrainer unverzüglich aus seinem zweimonatigen Post-WM-Schweigen, um seinen Mittelfeld-Primus überschwänglich dafür zu loben.

Kroos hat viermal die Champions League gewonnen, kein anderer deutscher Spieler kann das von sich behaupten, und dennoch ist er immer mehr ein Mannschaftsspieler gewesen als ein Leader-Typ, auch wenn er sich selbst als solchen wahrnimmt. Kroos hat immer Nebenspieler gebraucht, um seine Stärken zu entfalten. Und die hat er beim DFB derzeit nicht.

Bei Real Madrid ist es der Staubsauger Casemiro, der ihn defensiv entlastet, in der Nationalmannschaft war es Mesut Özil, der ihm die Spielmacherrolle abgenommen hat. Es ist daher kein Zufall, dass für Kroos einst der Begriff des "Zwischenspielers" erfunden wurde. Jetzt jedoch hat er beim DFB das Gefühl, er müsse alles im Mittelfeld machen. Er traut sich das zu, aber es ist nicht seine Bestimmung.

Kroos hat gesagt, seine Rolle in der Nationalmannschaft "hat sich seit Jahren kaum geändert". Aber das ist so nicht richtig. Heute ist er kein Zwischenspieler mehr, schlicht weil es nicht mehr die Spieler gibt, für die er den Zwischenraum besorgt hat. Philipp Lahm, der geniale Defensive, ist nicht mehr da, Mesut Özil, der offensive Schleicher, auch nicht. Joshua Kimmich muss in die Rolle des Sechsers erst hineinwachsen. Alles guckt auf Kroos. Das ist auch für den Mann mit dem großen Selbstbewusstsein zu viel.