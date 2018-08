Champions-League-Sieger Toni Kroos von Real Madrid ist zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2018 gewählt worden. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler erhielt bei der vom "Kicker" organisierten Wahl durch Deutschlands Sportjournalisten erstmals die meisten Stimmen (185) und trat die Nachfolge des 2014er-Weltmeisterkapitäns Philipp Lahm an. Den zweiten Platz belegte der Freiburger Nils Petersen (39) vor dem Brasilianer Naldo von Schalke 04 (38).

"Fußballer des Jahres - das ist ein Preis, den man nicht so einfach bekommt - und vor allem auch nicht jeder", sagte Kroos dem "Kicker" zu der Ehrung. Der 86-malige Nationalspieler hat die Champions League viermal gewonnen, dreimal mit Real Madrid, einmal mit dem FC Bayern. 2014 hatte er großen Anteil am WM-Titel der deutschen Mannschaft in Brasilien. Vor gut einem Monat scheiterte Kroos dann allerdings mit dem DFB-Team historisch in der Vorrunde in Russland.

Olympiasiegerin und Nationalmannschafts-Kapitänin Dzsenifer Marozsán (105 Stimmen) von Olympique Lyon wurde zum zweiten Mal in Folge zur Fußballerin des Jahres gekürt. Die Titelverteidigerin setzte sich deutlich vor Bundesliga-Torschützenkönigin Pernille Harder vom VfL Wolfsburg (70) und deren Teamkameradin Alexandra Popp (58) durch. Genau wie Kroos gewann auch Marozsán in der vergangenen Saison die Champions League.

Bayern Münchens Meister-Coach Jupp Heynckes wurde als Trainer des Jahres gewählt (91 Stimmen), knapp vor Schalke-Coach Domenico Tedesco (89). Heynckes hatte die Bayern übernommen, nachdem der Rekordmeister sich früh in der Saison von Carlo Ancelotti getrennt hatte. Danach führte der Champions-League-Sieger von 2013 die Münchner souverän zur Meisterschaft. Im DFB-Pokal scheiterte er allerdings im Finale, in der Champions League im Halbfinale.