Kroos über Özil "Die Art und Weise seines Rücktritts war nicht in Ordnung"

Nationalspieler Toni Kroos hat sich in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung zum Fall Mesut Özil geäußert. Der sei grundsätzlich ein verdienter Nationalspieler und ein "lieber Kerl", sagte Kroos. "Die Art und Weise seines Rücktritts war aber nicht in Ordnung."

Am 22. Juli war Özil nach 92 Länderspielen aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Star des FC Arsenal hatte in einer dreiteiligen Rücktrittserklärung Rassismusvorwürfe gegen den DFB und dessen Präsidenten Reinhard Grindel erhoben, die der Verband und Grindel selbst zurückwiesen.

Kroos widersprach Özil nun in einem zentralen Punkt: "Ich denke, dass er selbst weiß, dass es Rassismus innerhalb der Nationalmannschaft und des DFB nicht gibt." Özil habe in seiner Rücktrittserklärung auch Gutes und Richtiges angesprochen. Das werde aber "leider durch den wesentlich höheren Anteil an Quatsch überschattet".

Mehr zum Thema Debatte über Rassismus im Fußball Steilvorlage für den Stammtisch

Vor Kroos hatte sich Timo Werner zur Özil-Affäre geäußert - und sich eine Rückkehr des Mittelfeldspielers in die Nationalmannschaft gewünscht.

Kroos selbst kündigte in dem Interview an, nach dem Debakel bei der WM in Russland seine Karriere in der Nationalmannschaft fortzusetzen. Allerdings sagte der 28-jährige Mittelfeldspieler von Real Madrid, dass er künftig "mehr Ruhepausen brauche als in den vergangenen fünf, sechs Jahren, um auch in den kommenden Spielzeiten auf dem gleichen Niveau zu bleiben". Dies habe er Bundestrainer Joachim Löw bereits mitgeteilt.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM im Sommer habe er sich zuerst mit seiner Frau beraten, sagte Kroos. Sie sei die Erste gewesen, "die gesagt hat: 'Schatz, so kannst du nicht zurücktreten'". Auch sein Sohn "wollte unbedingt, dass ich für Deutschland weiterspiele."