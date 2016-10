Vertragsverlängerungen im Sport Blumen, wie lieb von euch!

Am Mittwoch hatten die ganzen Spekulationen endlich ein Ende. Ein Wechsel zu einem anderen Top-Klub, vielleicht zum FC Barcelona, war vom Tisch, der Spieler entschied sich für einen Verbleib beim Champions-League-Sieger von 2014. Der Klub konnte sich freuen, er behielt einen absoluten Leistungsträger, der für den Aufbau des Spiels unverzichtbar geworden ist.

Bis 2019, so war zu lesen, habe Holger Glandorf seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt verlängert.

Neben Glandorf, das wissen Sie vielleicht gar nicht, hat am Mittwoch noch ein weiterer deutscher Top-Sportler seinen Vertrag verlängert: Toni Kroos unterschrieb einen neuen Kontrakt beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid, der sogar bis 2022 läuft und dem deutschen Nationalspieler angeblich 120 Millionen Euro brutto bescheren soll. Bei Kroos gab es eine kurze Mitteilung, sie geriet recht dünn: Fünf Zeilen mussten erst einmal genügen, mehr Informationen soll es auf einer Pressekonferenz geben, die am Donnerstag um 13.30 Uhr beginnt.

DPA Toni Kroos

Die Bekanntgabe von Vertragsverlängerungen im Fußball sind meistens eine recht nüchterne Sache. Ein Foto, eine Meldung auf der Vereinshomepage, ein Tweet, ein Facebook-Eintrag, ein Händeschütteln, weiter geht's. So rührend-authentisch wie bei Glandorf, der einen Blumenstrauß überreicht bekam, dessen Vertragsverlängerung nach einem Spiel vom Hallensprecher verkündet wurde, und der mit seinen Mitspielern abklatschte und minutenlangen Applaus vom Publikum erhielt, geht es selten zu.

Wobei: Manchmal sind Bekenntnisse zum Arbeitgeber auch im Fußball hochemotionale Ereignisse, die eine ganze Stadt berühren und zum Jubeln bringen. Wie damals, als Uwe Seeler Inter Mailand absagte und er endgültig zu Uns Uwe wurde, einer Hamburger Legende.

Oder als Bastian Schweinsteiger 2010 nach einem Heimsieg gegen den FC St. Pauli via Stadionmikrofon verkündete: "Liebe Ba... Liebe Bayern-Fans, ich wollte es euch als Allererstes sagen. Ich spiele jetzt schon zwölf Jahre hier beim FC Bayern München und... ich wollt euch sagen: Ich hab meinen Vertrag für fünf Jahre verlängert für euch. Hoch lebe Bayern, auf geht's, Jungs... Come on!"

DPA Uwe Seeler

Bei Schweinsteiger passte die Aktion, schließlich blieb er auch bis 2015 bei den Münchnern, ehe er zu Manchester United wechselte. Peinlich wird es allerdings, wenn in einem großen Rahmen nur ein kleines oder gar kein Bild steckt.

So geschehen bei Julian Draxler, dessen Vertragsverlängerung beim FC Schalke 2013 um fünf Jahre angesichts vieler Angebote von Top-Klubs überraschte. Lkw-Anhänger, die mit Draxlers Bild und der Aufschrift "Julian Draxler: Mit Stolz und Leidenschaft bis 2018" durchs Ruhrgebiet fuhren, wirkten dann aber angesichts Draxlers Wechsel nach Wolfsburg nicht einmal eineinhalb Jahre später in der Retrospektive doch eher unglücklich - was auch Draxler selbst einsah.

DPA Julian Draxler

So ein Fauxpas dürfte dem in der Öffentlichkeit eher distanziert-nüchtern auftretenden Toni Kroos kaum passieren. Übertriebene Emotionalität kann man dem Mittelfeldspieler beim besten Willen nicht vorwerfen. Immerhin: ein paar Gefühlsregungen gab es im Hause Kroos dann doch. Sein Bruder Felix, ebenfalls Fußballer, wenn auch nicht ganz so erfolgreich, twitterte: "Das nächste Essen geht auf dich."