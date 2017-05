Toni Schumachers neues Buch "Ich wollte nicht, dass ein anderer 'ne Chance bekommt"

Zweimal war er Deutschlands Fußballer des Jahres. Europameister 1980, Vizeweltmeister 1982 und 1986, in 464 Bundesligaspielen stand er zwischen den Pfosten. Harald "Toni" Schumacher war einer der besten Torhüter seiner Zeit. Sein neues Buch "Einwurf" beginnt am Tag nach der Veröffentlichung seiner Generalabrechnung mit dem deutschen Fußball. Für Schumacher, damals 33, war es der große Karriereknick, gleichzeitig der Startpunkt seines langen Wegs nach Hause. Heute ist er wieder beim 1. FC Köln tätig.

SPIEGEL ONLINE: Herr Schumacher, im Jahr 1987 haben Sie Ihr Buch "Anpfiff" geschrieben - und verloren anschließend nicht nur Ihren Platz im DFB-Tor, sondern auch Ihren Job beim 1. FC Köln. 30 Jahre später erscheint Ihr neues Werk "Einwurf". Bedeutet das, der FC muss sich demnächst einen neuen Vizepräsidenten suchen?

Schumacher: Die können mich gar nicht rausschmeißen, weil sie mich für drei Jahre gewählt haben! (lacht)

SPIEGEL ONLINE: Im Ernst, was treibt Sie, nach all dem Ärger mit dem ersten Buch wieder als Autor tätig zu werden?

Schumacher: Ich besuche im Jahr so um die 60 Fanklubs und alle sagen immer: "Wir hatten gewettet, dass du in jedes Fettnäpfchen trittst, das wir in Köln so rumstehen haben. Aber im Gegenteil, viele andere treten rein - und du bist so ruhig geworden. Was ist denn in all den Jahren passiert?" Das ist schon ein bisschen komisch, wenn die Leute das sagen. Ein Revoluzzer war ich ja schon.

In seinem "Einwurf" zeichnet Schumacher die Stationen seit 1987 nach: Abstieg mit Schalke, Neuanfang in Istanbul, die Rückkehr in die Bundesliga, Erfahrungen als Trainer und beim Sportfernsehen, schließlich die Heimkehr zum FC. Anekdoten wie Jean Lörings berühmter Halbzeitpausenbesuch oder die Einwechslung als 42-Jähriger bei der Meisterschaft in Dortmund fehlen nicht. Schumacher schreibt Kapitel für Kapitel seine Erfahrungen und Ansichten nieder - der Grundton ist diesmal allerdings deutlich versöhnlicher.

SPIEGEL ONLINE: Ist das der entspannte Blick eines Mannes, der zurückschaut und feststellt, dass sich am Ende doch noch alles gut sortiert hat?

Schumacher: Ich habe, als ich "Einwurf" geschrieben habe, auch den "Anpfiff" noch mal intensiver gelesen. Mit den Augen von heute sehe ich auch, dass der eine oder andere ganz schön drüber gekriegt hat. Aber ich habe das damals nicht so empfunden. Es war für mich eben Alltag. Heute denke ich: Wow, das ist ein ganz schöner Hammer gewesen.

SPIEGEL ONLINE: Ein Hammer, der immerhin dafür gesorgt hat, dass Sie 1990 nicht Weltmeister wurden. Rudi Völler, schreiben Sie, ziehe Sie manchmal damit auf. Haben Sie wirklich Ihren Frieden damit gemacht?

Schumacher: Das habe ich, weil ich mittlerweile verstanden habe, dass du nicht zwei Wege gleichzeitig gehen kannst. Man muss Entscheidungen treffen - und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich das Buch nicht geschrieben hätte? Vielleicht hätte ich mich kurz vorm Turnier verletzt, dann wäre ich auch nicht dabei gewesen. Das ist alles hypothetisch.

ANZEIGE Harald "Toni" Schumacher:

Einwurf Wahrheiten über den Fußball und mein Leben Heyne Verlag; 256 Seiten; 19,99 Euro

SPIEGEL ONLINE: Sucht man in den 23 Abschnitten Ihres Buchs nach einem Roten Faden, so ist das zunächst: Toni Schumacher, der im Zweifel alle Widrigkeiten des Lebens dank seiner Geradlinigkeit und seiner Fußballbesessenheit meistert. Das scheint die große Botschaft zu sein: hinfallen, aufstehen, weiterlaufen. Eine klassische Heldengeschichte also. Am Ende aber stehen zwei Kapitel, die damit brechen: Im einen geht es um ihren geschundenen Körper, im anderen um die seelischen Schrammen einer langen Fußballkarriere.

Schumacher: Für mich ist der Rote Faden, wie ein Mensch sich doch weiterentwickeln kann. Dafür dann auch 30 Jahre braucht. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich Fans treffe, und dann sagen die: "Du bist ja richtig nett!" Das heißt ja, dass ich früher nicht so war.

SPIEGEL ONLINE: Sie schildern in Ihrem Buch, wie oft nicht etwa Freude oder Zufriedenheit ihren Alltag dominierten, sondern Zweifel. Die Angst, das Erreichte wieder zu verlieren.

Schumacher: Die Leute waren ganz überrascht, mein "Einwurf" sei ja gar kein Enthüllungsbuch. Doch, ist es. Toni Schumacher hat sich enthüllt. Genau wie Sie es sagen: Ich habe mich da total geöffnet, den Leuten Dinge erzählt, die aus dem Innersten kommen. Das ist dann vielleicht doch die Gemeinsamkeit mit dem "Anpfiff": Es musste raus. Es geht mir gut damit.

SPIEGEL ONLINE: Dieser Impuls, selbst im Moment des größten Triumphs nach hinten zu schauen, ob da einer kommt, der dich verdrängt - ist das vielleicht die Essenz des Profisports? Oder vor allem die von Toni Schumacher?

Schumacher: Das ist meine Erziehung. Wo ich herkomme, hatte ich nichts. Ich habe mir das alles erkämpft und gemerkt, wie toll das ist, das wollte ich nie mehr hergeben. Und das ist dann eine Erklärung, warum du eine Woche nach 'nem Kreuzbandriss wieder spielst. Oder in 'nem EM-Spiel mit 'ner gebrochenen Mittelhand aufläufst. Da fragst du dich doch: "Hast du 'ne Macke?"

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie?

Schumacher: Ich habe immer gespielt, bei jedem Spiel. Und warum? Ja, vielleicht, weil ich auch nicht haben wollte, dass ein anderer 'ne Chance bekommt und die dann nutzt.

SPIEGEL ONLINE: Diese Besessenheit ist ein großes Thema des Buchs. Hat der mittlerweile 63-jährige Toni Schumacher denn inzwischen irgendetwas gefunden, wo er auch mal nur 90 Prozent geben kann und am Ende trotzdem zufrieden ist?

Schumacher: (überlegt) Also, ich bin schon sehr ehrgeizig. Nee, ich mache alles hundertprozentig. Sogar beim Rasenmähen gebe ich hundert Prozent, das sehe ich als Trainingseinheit an.

SPIEGEL ONLINE: Selbst Gartenarbeit mit 90 Prozent ist keine Option?

Schumacher: Ich denke dann immer: Derjenige, der was von mir erwartet, den hätte ich um zehn Prozent beschissen.

SPIEGEL ONLINE: Eine der großen Kontroversen in "Anpfiff" waren Ihre Dopingvorwürfe. Damals wurden Sie von Ihren Kollegen als "Nestbeschmutzer" und "Verräter" beschimpft. Würden diese Abwehrmechanismen heute ähnlich funktionieren?

Schumacher: Das Beispiel Radsport zeigt doch, wie eine Sportart ihren Ruf kaputtmachen kann. Dann müssen wir eben eine Blut- und eine Urinprobe mehr machen. Der Fußball muss Vorbild sein. Ich denke, dass die Leute 1987 noch nicht so weit waren. Das Buch ist ein bisschen früh gekommen für manche.

SPIEGEL ONLINE: Ist das Thema immer noch aktuell? Wird im Fußball gedopt?

Schumacher: Ich glaube, was Medikamente angeht, nicht. Davon abgesehen ist die heutige Zeit natürlich ein Traum. Wenn ich das alles schon hätte machen können: Ernährungs- und Trainingswissenschaften, die sind doch inzwischen meilenweit entfernt von dem, was wir damals konnten und wussten. In diesem Bereich wird alles rausgekitzelt. Es gibt ja immer mal wieder Einzelfälle - aber dass das systematisch und flächendeckend eingesetzt wird, das glaube ich nicht.

SPIEGEL ONLINE: Zu Ihrer aktiven Zeit schon?

Schumacher: Ganz ehrlich, wer damals was genommen hat, das hat ja keiner kontrolliert. Es gab auch keine Aufklärung. Aber wenn du das heute machst, im Wissen, dass du jederzeit kontrolliert werden kannst, dann musst du wirklich dumm sein.

SPIEGEL ONLINE: Die vielen Veränderungen - oft zum Besseren - beschreiben Sie ausführlich in Ihrem Buch. Was ist denn überhaupt noch wie zu Ihrer aktiven Zeit?

Schumacher: Die Begeisterung für das Spiel ist noch dieselbe. Es ist sicher alles mehr Geschäft geworden, Fußballvereine sind mittelständische Unternehmen, wir machen beim 1. FC Köln 100 Millionen Euro Umsatz. Wenn du wettbewerbsfähig bleiben willst, musst du die entsprechenden Einnahmen reinholen, da musst du in allen Bereichen professionell aufgestellt sein.

SPIEGEL ONLINE: Heißt das, auch die Spieler sind viel professioneller?

Schumacher: Da fallen mir jetzt zuerst die Dinge ein, die unprofessionell sind. Zum Beispiel, wenn ein Spieler 70.000 Euro im Taxi vergisst.

SPIEGEL ONLINE: Einzelfälle?

Schumacher: Ja. Und man muss klipp und klar sagen, die haben ja auch keine Chance mehr. Wer heute Profi wird, ist total gläsern. Ein kleines Beispiel: Als wir einmal aus Braunschweig abends am Geißbockheim angekommen sind, noch im Trainingsanzug, da haben wir gesagt: Was machen wir, Jungs? Fahren wir nach Hause, ziehen uns um? Dann hieß es, nein, die Frauen lassen uns dann bestimmt nicht mehr in die Stadt. Komm, wir fahren in den Trainingsklamotten in die Disko. Da haben wir am Eingang die Sporttasche abgegeben - und dann haben wir gefeiert. Mach das heute mal! Drei Sekunden später bist du im Netz, in fünf Sekunden weiß der Trainer das. Und die Jungs von heute wissen das auch, das ist auch der Preis, den du dafür bezahlst, dass du Millionen Euro verdienen kannst.

SPIEGEL ONLINE: Ist es vorstellbar, dass einer dieser Spieler heute noch mal ein ähnliches Buch wie "Anpfiff" veröffentlicht?

Schumacher: Ich glaube, das Risiko geht keiner mehr ein.

SPIEGEL ONLINE: Eine letzte Frage, die nur ein FC-Insider beantworten kann: Wo sind die Häßler-Millionen?

Schumacher: Das ist bei uns schon ein Running Gag. Wenn irgendwas nicht aufzuklären ist, stellt immer einer diese Frage. Ich weiß es nicht, wir haben immer gedacht, wir finden sie mal irgendwo in 'ner Truhe im alten Geißbockheim - aber bis jetzt haben wir sie nicht gefunden.