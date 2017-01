Darmstadts Remis gegen Gladbach Der neue, alte Bölle-Geist

Am Ende eines typischen Ende-Januar-Nullzunull-Spiels gab es in Darmstadt nur zufriedene Menschen. Max Eberl zum Beispiel, der darauf hinwies, dass sein Team die deutlicheren Torchancen gehabt habe. Im Übrigen, schob Mönchengladbachs Sportdirektor augenzwinkernd nach, habe man gerade genau so viele Punkte geholt wie in den acht Auswärtsspielen zuvor in dieser Hinrunde. Nämlich einen.

Auch im Darmstädter Lager herrschte eine fast schon fröhliche Stimmung. Marcel Heller zeigte sich optimistisch, "dass wir auch irgendwann wieder ein Tor erzielen." Vom "Feuer", das der "Trainer entfacht" habe, wusste er auch zu berichten. "Er hat uns für die Rückrunde heißgemacht." Schon in den vergangenen Wochen war Torsten Frings mit viel Vorschusslorbeeren bedacht worden.

Wobei viele Lobeshymnen wohl einfach damit zu tun hatten, dass bei den Spielern jeder Trainer hochwillkommen gewesen wäre, der nicht Norbert Meier ist. Dem erfahrenen Coach trauert in Darmstadt offenbar kaum ein Spieler nach. Mit seiner distanzierten Art traf er nicht den Ton, und offenbar hatten auch einige der wichtigeren Spieler in der Mannschaft keine Lust, die Korrekturen umzusetzen, die Meier am auf lange Bälle basierenden Hauruck-Fußball vornehmen wollte.

"Er hat versucht, alles rauszuhauen"

Kein Wunder also, dass die Spieler nach dem 0:0 erst recht den neuen, alten Geist am "Bölle" beschworen. Peter Niemeyer wies auf das aktive Coaching des ehemaligen Nationalspielers hin: "Er hat ja auch an der Seitenlinie versucht, alles rauszuhauen." Tatsächlich verhält sich Frings an der Seitenlinie so, wie das die Fans nicht nur in Darmstadt gerne sehen - ohne dabei allerdings über die Stränge zu schlagen. Während des gesamten Spiels saß Frings nicht eine Sekunde lang auf seiner Bank, feuerte seine Mannschaft immer wieder mit Gesten an und trieb die Auswechselspieler zur Eile an, wenn die sich für seinen Geschmack zu behäbig aus den Trainingsklamotten schälten.

Bei der Pressekonferenz merkte man dann, dass Frings rhetorisch noch nicht die Routine des Kollegen Dieter Hecking hat. Der Mann, der ebenfalls sein erstes Ligaspiel beim neuen Arbeitgeber coachte, hat es ja in den letzten 16 Jahren geschafft, von Station zu Station (Verl-Lübeck-Aachen-Hannover-Nürnberg-Wolfsburg-Gladbach) einen weiteren Karrieresprung hinzulegen. Am Samstag betonte er, dass er eine Elf trainiere, die "noch um Vertrauen ringt" und zeichnete das Spiel rhetorisch gut nach.

Frings dagegen wirkte danach froh, dass er sich der "hervorragenden Analyse" des Kollegen anschließen konnte. "Wir haben heute ein Erfolgserlebnis gebraucht. Und das ist ein Unentschieden gegen eine solch tolle Mannschaft wie Mönchengladbach." Und tatsächlich gab es ja aus Darmstädter Sicht mindestens genau so viel Positives wie Negatives aus diesem Nachmittag zu ziehen.

Relegationsplatz bleibt in Reichweite

Zwar weiß man nach wie vor nicht, wie eine Mannschaft, die zuletzt im November auf Schalke ein Tor geschossen hat, die Klasse halten soll. Auch gegen Gladbach hatten die Lilien keine einzige klare Torchance. Andererseits ist der Klassenerhalt ja tatsächlich nicht völlig utopisch. Relegationsrang 16 ist nur vier Punkte weg, das ist bei 17 ausstehenden Spielen aufzuholen. Einen Punkt haben die Lilien an diesem Spieltag schon auf Hamburg und Ingolstadt gutgemacht.

Hinter den Kulissen wird derweil in Darmstadt über eine andere Angelegenheit debattiert. Angreifer Änis Ben-Hatira, der am Samstag wie Sidney Sam nur auf der Bank saß, engagiert sich für "Ansaar International", eine Organisation, der der Verfassungsschutz eine ungesunde Nähe zu salafistischen Gruppen attestiert. Und so löblich Ben-Hatiras Spenden für Hilfsprojekte wie einen Brunnenbau in Ghana auch sein mögen, dass er offenbar einen Post geliked hat, der gegen einen "dreckigen Zionisten-Hund" agitierte, müsste eigentlich andere Konsequenzen haben als ein allgemein gefasstes Bekenntnis des Vereins gegen Rassismus und Diskriminierung.

Vor dem Spiel verteilten Mitglieder der "Lilienfans gegen rechts" jedenfalls Flugblätter mit der Forderung, "Ansaar International als das benennen, was es ist: eine salafistische Organisation, die mit vermeintlichen Hilfsaktionen Propaganda betreibt."